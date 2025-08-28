LOTTE MART tung siêu khuyến mãi, ưu đãi ngập tràn mừng Đại lễ 2-9

Mừng Đại lễ 2-9, Lotte Mart triển khai chương trình siêu khuyến mãi lên đến 50%, cùng hàng trăm ưu đãi hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm và đầy cảm xúc cho khách hàng. Đặc biệt, nhóm khách hàng thân thiết này tiếp tục được nhân đôi ưu đãi, vừa hưởng khuyến mãi chung, vừa tận hưởng ưu đãi riêng.

Diễn ra đến hết ngày 9-9, Lotte Mart giảm giá đến 50%, áp dụng trên nhiều ngành hàng thiết yếu: thực phẩm, sữa, nước giải khát, gia dụng, chăm sóc toàn diện. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao đã đồng hành cùng người tiêu dùng.

Không gian siêu thị LOTTE MART rực rỡ chào mừng Đại lễ với chương trình siêu khuyến mãi lên đến 50%

Trong dịp này, khách hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức nhiều thế hệ gia đình Việt. Đơn cử như phở bò Vifon và mì Miliket giảm đến 25%, nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 600ml giảm còn 102.900đ, tặng kèm 1 chai nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 150ml trị giá 33.900đ…

Chương trình tiếp tục mở rộng đến các thương hiệu đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” với giảm giá hấp dẫn lên đến 43%. Nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu quen thuộc như Vinamilk, Trung Nguyên, Duy Tân,… đều đồng loạt giảm giá mạnh. Đây là dịp lý tưởng để các gia đình mua sắm những sản phẩm chất lượng cao và giàu giá trị truyền thống với mức giá siêu tiết kiệm. Lotte Mart còn mở rộng trải nghiệm mua sắm sản phẩm nhập khẩu với ưu đãi giảm đến 50%.

Bên cạnh chương trình thường xuyên bao gồm “Giá sốc” và “Siêu Coupon Siêu rẻ” kéo dài từ 20-8 – 9-9, cho phép khách hàng thành viên có hóa đơn đạt đủ điều kiện có thể mua các sản phẩm được giảm giá đặc biệt. Ngoài ra, vào ngày thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), nhóm khách hàng này còn được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày), có thể sử dụng cho các lần mua sắm tiếp theo.

Người tiêu dùng đến mua sắm sôi động hơn tại các siêu thị LOTTE MART trong thời gian này

Bên cạnh đó, từ ngày 22 – 31-8, khách hàng thành viên có hóa đơn mua hàng tại khu vực tự chọn đạt đủ điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mại từ LOTTERIA, LOTTE Cinema, Highlands Coffee, Kohaku Udon & Ramen (chi tiết chương trình tham khảo tại cửa hàng). Đặc biệt, trong hai ngày 28 và 29-8, khách hàng thành viên có hóa đơn từ 800.000 đồng sẽ được tặng voucher giảm 80.000 đồng cho lần mua sắm kế tiếp.

Trong ngày Quốc khánh 2-9, khách hàng đến mua sắm đều được tặng cờ Tổ quốc cầm tay, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến từng người dân Việt Nam.