Lưu truyền hào khí Tây Sơn giữa lòng phố thị

Nép mình trong không gian tôn nghiêm của đình thần Tân Đông Thượng (phường Trung Mỹ Tây), Câu lạc bộ (CLB) võ thuật Quang Trung lặng lẽ nhưng bền bỉ gìn giữ và lan tỏa hào khí Tây Sơn giữa lòng đô thị sôi động, nơi những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân cách được trao truyền bằng cả tâm huyết và trách nhiệm.

Rèn thân, luyện tâm qua từng thế võ

Hơn một thập niên qua, CLB võ thuật Quang Trung (môn phái Việt Nam Võ Đạo - Tây Sơn Bình Định) đã trở thành điểm hẹn của những người “trót lòng” say mê môn võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định, gắn liền với hào khí thời đại vua Quang Trung.

Hiện nay, CLB quy tụ khoảng 50 học viên ở nhiều độ tuổi và con số ấy luôn có xu hướng tăng vào mỗi dịp hè. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của khuôn viên đình thần, đều đặn mỗi tối, từng nhóm học viên nối tiếp nhau khởi động, tiếng hô vang dứt khoát hòa cùng những cú ra đòn chắc gọn, tạo nên nhịp điệu sôi nổi nhưng nghiêm túc.

CLB võ thuật Quang Trung trong khuôn viên đình thần Tân Đông Thượng, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Điều làm nên nét riêng của CLB không chỉ nằm ở kỹ thuật, quyền cước, mà trước hết là tinh thần “Uống nước nhớ nguồn - Tôn sư trọng đạo”. Trước khi học võ, học viên được dạy lễ nghĩa, đạo lý làm người, lòng nhân ái, sự chính trực và ý thức tri ân tiền nhân, quê hương.

Võ sư Hà Trọng Hoàng Phi, Chưởng môn đời thứ I, môn phái Việt Nam Võ Đạo - Tây Sơn Bình Định, cho biết, không chỉ là rèn luyện sức khỏe, học viên còn được tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn và hun đúc tinh thần dân tộc qua các đòn thế tinh hoa được lưu truyền.

“Với trẻ em, chỉ sau 3-6 tháng tập luyện, thể chất đã cải thiện rõ rệt, ăn ngon hơn, ít ốm vặt. Quan trọng hơn là các em tự tin, mạnh dạn hơn. Với thanh thiếu niên và người lớn, việc tập luyện mang lại khả năng tự vệ thực tế, đồng thời hình thành phong thái điềm tĩnh, tự tin trong cuộc sống thường ngày”, võ sư Hà Trọng Hoàng Phi chia sẻ những lợi ích với người luyện võ.

Hiệu quả ấy thể hiện rõ qua chính những người đang ngày ngày theo tập. Bé Hà Thiện Nhân, dù mới 5 tuổi nhưng đã có “thâm niên” 2 năm gắn bó với võ đường, hồn nhiên nói: “Con tập xong về nhà ăn ngon, ngủ ngon. Con đổ mồ hôi nhiều nhưng không mệt. Con muốn tập võ lâu dài”.

Trong khi đó, em Hà Mỹ Nga (14 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp) đã gắn bó với CLB khoảng 3 năm, chia sẻ: “Trước đây em thấy tay chân yếu và dễ bị hồi hộp. Tập võ một thời gian thì em khỏe hơn nhiều, ít đau ốm hơn, tự tin hơn trong cuộc sống”.

Giữa nhịp sống hiện đại, CLB võ thuật Quang Trung vẫn lặng lẽ giữ hồn võ Việt, để mỗi đòn thế không chỉ là kỹ thuật tự vệ, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, nhân cách và niềm tự hào dân tộc được trao truyền bền bỉ qua năm tháng.

Nối dài dòng chảy hào khí Tây Sơn

Chương trình tập luyện tại CLB được xây dựng bài bản, đặc biệt chú trọng người mới nhập môn và trẻ nhỏ. Học viên bắt đầu từ những nền tảng căn bản như thể lực, tấn pháp.

Các bài chạy ngắn, chạy dài, hít đất, bật nhảy, vượt rào không chỉ rèn sức bền mà còn hỗ trợ phát triển chiều cao. Khi đã có nền tảng vững chắc, các em mới tiếp cận quyền pháp, đối kháng và kỹ thuật nâng cao.

Theo võ sư Hà Trọng Hoàng Phi, điều cốt lõi của võ học chính là sự kiên trì. Ban đầu, nhiều em nhỏ mới tập sợ đau, nản chí vì nhức mỏi cơ, khớp, nhưng sau một thời gian tập luyện, các em đã chuyển từ “sợ” sang “mê”. Có học viên theo tập suốt 10-12 năm, thậm chí đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu về võ cổ truyền.

“Hy vọng ngày càng có nhiều người biết đến và yêu mến võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định. Tôi mong mọi người gắn bó lâu dài, trở thành những thế hệ kế thừa, tiếp nối những giá trị mà cha ông đã gây dựng”, võ sư Hoàng Phi tâm sự.

Nguyễn Hoàng Minh (12 tuổi, phường Trung Mỹ Tây) đã có 4 năm gắn bó với CLB chia sẻ: “Lúc đầu em chưa biết gì về môn này, nhưng khi tập rồi mới thấy bản thân khỏe hơn và ngày càng thêm yêu môn võ của dân tộc. Vừa tập luyện khỏe người, còn được đại diện địa phương tham gia các giải võ cổ truyền và giành thành tích huy chương đã tạo nhiều động lực để em và gia đình mong muốn gắn bó lâu dài cùng bộ môn, lan tỏa tinh hoa võ Việt đến nhiều người hơn”.

NGUYỄN ANH