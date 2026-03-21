Xã hội

Mãn nhãn cuộc đua dù lượn ở vùng Bảy Núi, An Giang

SGGPO

Sáng 21-3, tại khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Tri Tôn tổ chức giải dù lượn “Hạ cánh chính xác” TPHCM mở rộng lần II.

Khán giả mãn nhãn với phần trình diễn paramotor (dù có động cơ, kéo cờ, thả khói) tại lễ khai mạc

Giải thu hút sự tham gia của 55 phi công dù lượn, trong đó có 5 phi công người nước ngoài. Các phi công có 2 lần thực hiện thao tác cất cánh từ đỉnh núi và điều khiển dù hạ cánh chính xác vào một mục tiêu cố định có bán kính chỉ 16cm - tương đương kích thước một chiếc đĩa ăn.

Phi công nào hạ cánh chính xác nhất sẽ được trao thưởng với giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt trị giá 10 triệu đồng, 6 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Phi công thực hiện phần thi hạ cánh chính xác

Diễn ra trong 2 ngày (21 và 22-3), sự kiện thể thao này không chỉ là sân chơi cho các phi công mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn trên không gian vùng Bảy Núi.

NAM KHÔI

Từ khóa

Dù lượn An Giang Vùng Bãy Núi Tri Tôn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn