Mãn nhãn cuộc đua dù lượn ở vùng Bảy Núi, An Giang

Khán giả mãn nhãn với phần trình diễn paramotor (dù có động cơ, kéo cờ, thả khói) tại lễ khai mạc

Giải thu hút sự tham gia của 55 phi công dù lượn, trong đó có 5 phi công người nước ngoài. Các phi công có 2 lần thực hiện thao tác cất cánh từ đỉnh núi và điều khiển dù hạ cánh chính xác vào một mục tiêu cố định có bán kính chỉ 16cm - tương đương kích thước một chiếc đĩa ăn.

Giải thu hút sự tham gia của 55 phi công, trong đó có 5 phi công người nước ngoài

Phi công nào hạ cánh chính xác nhất sẽ được trao thưởng với giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt trị giá 10 triệu đồng, 6 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Phi công thực hiện phần thi hạ cánh chính xác

Diễn ra trong 2 ngày (21 và 22-3), sự kiện thể thao này không chỉ là sân chơi cho các phi công mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn trên không gian vùng Bảy Núi.

NAM KHÔI