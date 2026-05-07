Nửa thế kỷ mang tên Bác, TP Hồ Chí Minh trọn nghĩa vẹn tình, vươn tầm toàn cầu - Bài 4: Giữ nhịp sống bình yên cho thành phố

Trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, TPHCM đang nỗ lực tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống. 50 năm mang tên Bác, thành phố đang dốc sức củng cố nền tảng an ninh trật tự để kiến tạo một không gian đáng sống, đáng tự hào.

“Lá chắn” thép từ khu dân cư

Chập choạng tối, nhiều tổ công tác của Công an phường Bình Phú (TPHCM) bắt đầu chia hướng tuần tra tại các nhà trọ, chung cư, các cơ sở kinh doanh… Những ca trực nối dài đến tận sáng hôm sau, lặng lẽ và vất vả, nhưng phía sau đó là quyết tâm không để tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, có cơ hội len lỏi vào đời sống người dân.

Công an phường Bình Phú hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng “SOS an ninh trật tự"

Phường Bình Phú là địa bàn đông dân, nhiều chung cư, nhà trọ nên người tạm trú thường xuyên biến động. Vì vậy, công tác giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng thực hiện chặt chẽ từng ngày. Từ sau lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và ra mắt mô hình “SOS an ninh trật tự”, “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ nhân dân”, cán bộ công an phường càng tăng cường bám sát cơ sở. Ban ngày, cán bộ công an phường đến từng khu dân cư để tuyên truyền, lắng nghe phản ánh, nhắc nhở người dân cùng nâng cao trách nhiệm phòng ngừa tệ nạn xã hội. Tại các trường học trên địa bàn, công an phường thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy, thuốc lá, giúp học sinh sớm nhận diện nguy cơ, tự ý thức bảo vệ mình trước những tác động xấu từ môi trường xung quanh.

Trực tiếp có mặt trong các buổi tuần tra, Trung tá Huỳnh Thiên Sơn, Phó trưởng Công an phường Bình Phú, cho biết, để phòng ngừa từ sớm, từ xa, công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các khu phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuần tra thường xuyên trên địa bàn. Việc tuần tra được thay đổi khung giờ và địa bàn liên tục để đối tượng không thể nắm bắt quy luật hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh. Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng bày tỏ, nếu trong khu phố, trong doanh nghiệp vẫn còn người nghiện ma túy mà chưa được phát hiện, đó là điều cần suy nghĩ. “Chúng ta phải cùng nhau làm sạch địa bàn, làm sạch môi trường sống. Muốn thành phố không ma túy, thì từng khu phố, từng con hẻm phải làm tốt”, ông Nguyễn Huy Thắng chia sẻ.

Tinh thần ấy không chỉ lan tỏa ở những khu dân cư giữa lòng thành phố, mà còn nối dài đến địa bàn đặc thù như đặc khu Côn Đảo. Là ngư dân gắn bó hơn 20 năm với vùng biển này, ông Nguyễn Văn Đức vẫn nhớ rõ những ngày đầu Côn Đảo còn hoang sơ, vắng vẻ. Hôm nay, đảo đã sôi động, nhộn nhịp hơn, nhưng điều khiến ông yên tâm nhất vẫn là sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng. “Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuần tra các tuyến đường nên người dân khá yên tâm. Việc kiểm tra giấy tờ ra vào cảng rất chặt chẽ, kết hợp tuyên truyền thường xuyên nên ngư dân chúng tôi hiểu rõ và chấp hành tốt. Cũng vì an toàn nên chúng tôi yên tâm bám biển ở đây lâu dài”, ông Đức chia sẻ.

Thực hiện mô hình “Côn Đảo không có ma túy”, Công an đặc khu Côn Đảo thường xuyên ra quân kiểm tra, test ma túy lưu động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu lán trại và công trình xây dựng ở khu dân cư. Trên tuyến biển, Đồn Biên phòng Côn Đảo tăng cường trinh sát, quản lý tàu cá, phương tiện vận tải, không để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất cấm… góp phần giữ vững sự bình yên cho bà con trên đảo.

Sự an toàn tại các phường, xã, đặc khu chính là những mảnh ghép quan trọng để tạo nên diện mạo một TPHCM đáng sống. Dẫu mỗi nơi có một áp lực quản lý khác nhau, nhưng mục tiêu chung vẫn là chủ động giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, để mỗi khi trở về nhà, người dân đều cảm thấy sự an tâm tuyệt đối.

Gỡ điểm nghẽn “mạch máu” giao thông

Một thành phố đáng sống không chỉ cần những khu phố bình yên, mà còn cần quãng đường đi lại thuận tiện, bớt ùn tắc cho người dân. Cùng với nỗ lực giữ an ninh, trật tự, TPHCM vẫn luôn tìm lời giải cho bài toán giao thông, vấn đề sát sườn với đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân thành phố.

Khi xe buýt lăn bánh qua những tuyến đường giờ cao điểm, Trương Hoàng Phương Nhi, sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) ngắm dòng người chen chúc ngoài khung cửa. Nhìn hàng xe máy nhích từng chút giữa tiếng còi, khói bụi và nắng nóng khiến Nhi càng thấy quyết định gắn bó với xe buýt của mình là phù hợp. Nhi kể, những ngày đầu vào đại học, bạn từng nghĩ sẽ đi xe máy để chủ động hơn. Thế nhưng, sau vài lần chứng kiến cảnh kẹt xe kéo dài, đường đến trường luôn đông nghẹt giờ cao điểm, Nhi quyết định thử đi xe buýt. Ban đầu chỉ là giải pháp tạm, nhưng rồi xe buýt dần trở thành phương tiện di chuyển chính của cô từ năm nhất đến nay.

Mỗi ngày, Nhi đi 2 tuyến xe buýt số 157 và 52, sau đó đi bộ khoảng 1km để vào trường. Quãng đường ấy đòi hỏi Nhi phải canh giờ xe, chủ động ra trạm sớm và sắp xếp lịch học hợp lý hơn. Bù lại, Nhi có thêm khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc tài liệu hay đơn giản là thả lỏng sau giờ học căng thẳng. “Đi xe buýt giúp tôi tiết kiệm chi phí, không phải lái xe chen chúc giờ cao điểm. Đi bộ từ trạm vào trường giúp tôi tập thể dục và rèn được tính kỷ luật”, Nhi chia sẻ. Khi nghe tin TPHCM sẽ miễn phí vé xe buýt, Nhi bày tỏ phấn khởi. “Với sinh viên, mỗi khoản tiết kiệm đều rất đáng quý. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là miễn phí vé sẽ khuyến khích nhiều người đi xe buýt, dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng, qua đó giảm ùn tắc giao thông”, Nhi chia sẻ.

Câu chuyện bình yên của TPHCM sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến phường Phú Nhuận - nơi vừa được công nhận là “Phường không có ma túy” năm 2025. Thành quả này đến từ nỗ lực của cả khu vực cũng như ký kết giao ước thi đua giữa công an với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Người dân nơi đây đã thực sự trở thành những “tai mắt” của chính quyền khi tích cực tham gia phát hiện, tố giác vi phạm qua ứng dụng “SOS an ninh, trật tự”. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh thần dân vận khéo đã tạo nên một môi trường sống sạch, xanh và tuyệt đối an toàn. Khi người dân tin vào chính quyền và chính quyền dựa vào sức dân, sự bình yên sẽ trở thành một tài sản bền vững, là nền móng để thành phố mang tên Bác tự tin bước ra thế giới với tâm thế của một đô thị nghĩa tình.

TPHCM đang đẩy mạnh phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xem metro là trục xương sống để tái cấu trúc không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn lực phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, trong 3-5 năm tới, thành phố tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đồng thời phát triển metro, kết nối đường sắt, đường thủy để giảm tải cho đường bộ. Cùng với đó, với các tuyến thường xuyên ùn tắc như Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa, quốc lộ 13, quốc lộ 22..., thành phố cũng đang áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như xây nút giao, tối ưu chu kỳ đèn tín hiệu, phân làn, đóng một số giao lộ không phù hợp, tổ chức điểm quay đầu xe hợp lý.

Cùng với nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, TPHCM đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề kẹt xe và ô nhiễm môi trường - đây là nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp giao phó. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang xem xét chủ trương miễn phí vé xe buýt trên toàn địa bàn với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng/năm. Quyết sách này nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng, giảm khói bụi, đồng thời thiết thực san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân và tiếp sức doanh nghiệp. Song song đó, việc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro được xác định là đòn bẩy để tái cấu trúc không gian đô thị bền vững.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT