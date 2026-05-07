Đồng Nai: Thông xe dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 18-5

Sáng 7-5, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, dẫn đầu đoàn kiểm tra việc thi công dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án xây dựng đường 25C.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt dải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo…

Tuy nhiên, một số vị trí, hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110kV tại Km5+260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tĩnh không.

Lắp đặt dải phân cách trên dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18-5-2026, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó.

Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành

Đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6-2026 theo cam kết.

