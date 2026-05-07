TPHCM phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Sáng 7-5, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu tham dự lễ phát động

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng hơn 500 đại biểu là doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Gần 500 công nhân lao động có mặt tham gia lễ phát động

Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động. TPHCM ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro “từ sớm, từ xa”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Năm 2026, TPHCM là “đại công trường” với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, do đó các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến an toàn tại các công trình. Việc xây dựng văn hóa lao động an toàn cần trở thành nếp nghĩ, cách làm hằng ngày của mỗi cá nhân và doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động ngày càng quan tâm đến đầu tư công nghệ, trang bị bảo hộ cho lao động

Theo thông tin tại buổi lễ, năm 2025, toàn quốc ghi nhận 7.004 vụ tai nạn lao động, giảm 15,47% so với năm 2024. Thiệt hại về vật chất giảm mạnh, từ hơn 42.565 tỷ đồng xuống còn 14.026 tỷ đồng. Đây là tiền đề để cả nước nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục kéo giảm tai nạn lao động, bảo vệ nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM trao tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao độ100

Dịp này, Sở Nội vụ TPHCM đã vận động 30 doanh nghiệp trao 100 phần quà tiền mặt tặng người lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

DUY TRẦN - TÂM TRANG