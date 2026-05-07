Huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Sáng 7-5, tại Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47) và triển khai Chỉ thị số 02-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 02). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 02 trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư, tổ dân phố làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện.

Trong đó, thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho người dân; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác huấn luyện, diễn tập cần được tổ chức thường xuyên, sát với tình hình thực tiễn; chú trọng nâng cao kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cấp xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó là xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thật sự tinh nhuệ, hiện đại.

Lực lượng công an phải giữ vai trò chủ công, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với quân đội và các lực lượng chức năng liên quan; tập trung huấn luyện, nâng cao kỹ năng nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ để giải quyết các tình huống ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng lên; qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị, sáng 7-5. Ảnh: PHAN ANH

Hội nghị cũng thảo luận, đánh giá các nguy cơ, vấn đề tiềm ẩn tác động đến an toàn phòng cháy, chữa cháy và việc triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Các đại biểu cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” và chỉ ra nguyên nhân; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lĩnh vực này. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, sát với thực tiễn công tác của từng bộ, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02.

TPHCM kiến nghị 5 giải pháp trọng tâm xử lý bất cập về PCCC và CNCH

Dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo Công an TPHCM và các sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, là đô thị đặc biệt với quy mô dân số hơn 14 triệu người và hơn 318.000 doanh nghiệp, Thành phố luôn xác định PCCC là thách thức lớn gắn liền với sự phát triển.

Thành phố đã ban hành 132 văn bản chỉ đạo, duy trì nhiều mô hình sáng tạo như “Mô hình 3 có 3 biết”, “Tổ liên gia an toàn PCCC” và ứng dụng công nghệ “Help 114” để giám sát, cảnh báo cháy.

Đồng chí Trần Văn Bảy phát biểu tham luận tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những khó khăn, bất cập. Các vụ cháy nghiêm trọng trong những năm qua tập trung chủ yếu tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ trong các hẻm sâu, hẹp, khó tiếp cận. Sự lãnh đạo của một số cấp ủy chưa theo kịp thực tiễn, trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ ràng và công tác kiểm tra đôi khi còn mang tính hình thức.

TPHCM kiến nghị 5 nhóm giải pháp trọng tâm để xử lý các bất cập này. Đó là siết chặt kỷ cương lãnh đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với kết quả công tác PCCC; tập trung công tác dân vận, đưa công tác PCCC vào từng khu dân cư, nhất là các loại hình nhà trọ, chung cư, nhà cao tầng.

Cùng với đó là quyết liệt kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tình trạng phát hiện nhưng không xử lý đến cùng; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị nguy cơ dựa trên dữ liệu, ứng dụng bản đồ số nguy cơ cháy và hệ thống cảnh báo thông minh.

GIA KHÁNH - ANH PHAN - MẠNH THẮNG