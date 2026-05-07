Xã hội

Từ chiều tối nay 7-5, Bắc bộ có thể xuất hiện mưa to

SGGPO

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều hoặc tối nay 7-5, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Bắc bộ. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. 

IMG_7654.jpeg
Phía Bắc có mưa diện rộng, đề phòng mưa to do không khí lạnh trái mùa xuất hiện. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều nay 7-5 đến ngày 8-5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và tối 7-5, miền Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam. Từ khoảng đêm nay 7-5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và sang một số nơi ở Tây Bắc bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 7-5, thời tiết Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 8-5, Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8-5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

không khí lạnh dự báo mưa thời tiết hôm nay thời tiết Bắc bộ Thanh Hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn