Từ chiều tối nay 7-5, Bắc bộ có thể xuất hiện mưa to

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều hoặc tối nay 7-5, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Bắc bộ. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều nay 7-5 đến ngày 8-5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và tối 7-5, miền Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam. Từ khoảng đêm nay 7-5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và sang một số nơi ở Tây Bắc bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 7-5, thời tiết Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 8-5, Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8-5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

