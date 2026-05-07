727.000 lao động tại Khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM có nhu cầu về chỗ ở

Ngày 7-5, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza) cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế.

Nhiều công nhân đang làm việc tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp, Khu công nghệ cao TPHCM có nhu cầu về chỗ ở. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo Hepza, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai, với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở.

Ông Lê Văn Thinh, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở.

Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Trước thực tế này, TPHCM đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Hepza sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.

Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững.

Được biết, TPHCM hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội, cao nhất cả nước; riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp và các định chế tài chính.

MINH XUÂN