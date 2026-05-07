Cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng, tháo gỡ bất cập bảo hiểm xe máy

Sáng 7-5, tại trụ sở phường Thủ Dầu Một, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các phường Phú An, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương.

﻿ Các ĐBQH TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổ ĐBQH số 1 gồm các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, trực tiếp tại điểm cầu phường Thủ Dầu Một

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh như hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, hoàn thiện hạ tầng tại các khu dân cư sau sáp nhập; thủ tục bảo hiểm xã hội; việc xác định doanh thu của hộ kinh doanh liên quan đến kê khai, nộp thuế; hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Cử tri cũng băn khoăn về thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động hành nghề luật sư, cũng như tình trạng quy hoạch “treo” gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

ĐBQH Nguyễn Thế Duy giải đáp các thắc mắc liên quan đến phát triển hạ tầng cơ sở

Cử tri Trương Văn Ngọc, phường Bình Dương, kiến nghị các khu dân cư có dấu hiệu xuống cấp, nhất là cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật, cần sớm được nâng cấp, đầu tư đồng bộ để bảo đảm mỹ quan đô thị và đời sống người dân. Cử tri cũng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương bàn giao hạ tầng khu dân cư cho địa phương quản lý, tạo thuận lợi trong duy tu, bảo dưỡng và phục vụ người dân.

﻿ Cử tri phường Phú An nêu phản ánh tại buổi tiếp xúc

Cử tri Cao Văn Thông, phường Phú An, bày tỏ băn khoăn về hiệu quả của bảo hiểm xe máy bắt buộc. Theo cử tri, người điều khiển phương tiện hai bánh vẫn phải mua bảo hiểm nhưng quyền lợi thụ hưởng chưa tương xứng, việc chi trả còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, cử tri đề nghị ĐBQH kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá lại tính cần thiết và hiệu quả của loại hình bảo hiểm này nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các phường, sở, ngành đã giải đáp các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

ĐBQH Vũ Huy Khánh giải đáp các vấn đề về giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo hiểm xe máy, thuế...

Thay mặt Tổ ĐBQH, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm của cử tri. Đồng chí cũng giải đáp nhiều nội dung cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị các phường khẩn trương xử lý những vấn đề người dân phản ánh, nhất là các trường hợp vi phạm rõ ràng, gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Việc giải quyết cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho người dân

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng thông tin tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” trên địa bàn. Riêng tại Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị phường Bình Dương, hạ tầng các khu dân cư đang được hoàn thiện theo hình thức cuốn chiếu và sẽ bàn giao địa phương quản lý khi hoàn tất.

TÂM TRANG