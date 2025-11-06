Máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro làm sạch chuyên sâu

Roborock đã ra mắt máy hút bụi lau nhà tạo bọt Roborock F25 Ace Pro, mang đến bước tiến đột phá trong công nghệ làm sạch với công nghệ tạo bọt siêu vi, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng với nhu cầu làm sạch chuyên sâu.

Máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro

Roborock F25 Ace Pro sở hữu công nghệ tạo bọt siêu vi, mở ra chuẩn mực mới trong kỷ nguyên làm sạch thông minh. Với động cơ phun bọt tiên tiến, chỉ 1ml dung dịch sẽ được chuyển hóa thành hơn 167 triệu bọt khí kích thước micromet, giúp lớp bọt siêu mịn thẩm thấu nhanh vào từng kẽ sàn, phân tách và đẩy bật các vết bẩn cứng đầu.

Không chỉ đánh bật dầu mỡ và vết bẩn bám lâu ngày, lớp bọt siêu vi còn hỗ trợ khử khuẩn, khử mùi hiệu quả. Được chuyển hóa từ dung dịch làm sạch chuyên dụng của Roborock, lớp bọt này vẫn đảm bảo dịu nhẹ, an toàn cho trẻ nhỏ và thú cưng, đồng thời hoạt động như một lớp dưỡng nhẹ nhàng, giúp duy trì độ sáng bóng cho sàn nhà.

Hệ thống van phun tự điều chỉnh thông minh đảm bảo không để lại bọt thừa tại đầu phun, vừa tiết kiệm dung dịch, vừa duy trì hiệu quả làm sạch tối ưu sau mỗi lần sử dụng. Đây chính là bước tiến mới giúp Roborock F25 Ace Pro trở thành trợ thủ đắc lực cho mọi gia đình đề cao sự sạch sẽ, tiện lợi và an toàn.

Sản phẩm này với sở hữu lực hút mạnh mẽ lên đến 25.000Pa, dễ dàng thu gom từ bụi mịn cho đến rác vụn mắc sâu trong các rãnh sàn, mép tường hay khu vực khó tiếp cận. Song song đó là áp lực đến 30N lên bề mặt sàn, giúp ép sát và đánh bật các vết bẩn cứng.

Ngoài ra, Roborock F25 Ace Pro còn được thiết kế để giải quyết triệt để bài toán khó mang tên tóc rối và lông thú cưng. Bên dưới con lăn được trang bị bộ đôi lưỡi ép phẳng và lưỡi gạt răng cưa dày đặc, giúp phân tách tóc và lông thú cưng, hạn chế tối đa tình trạng kẹt rối ở con lăn. Nhờ đó, máy vận hành mượt mà, không gián đoạn, không cần gỡ rối thủ công.

Sản phẩm hút bụi lau nhà thông minh mới của Roborock được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam. Roborock F25 Ace Pro có giá khuyến mãi mở bán 10.990.000 đồng (giá gốc 14.990.000 đồng ) và mở bán vào ngày 5-11-2025.

KIM THANH