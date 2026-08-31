realme đồng hành cùng giải Esports Đấu trường danh vọng mùa đông 2026

Thương hiệu smartphone realme vừa công bố là nhà tài trợ chính thức của giải thể thao điện tử (Esports) Đấu trường danh vọng mùa đông 2026 và tiếp tục là đối tác Smartphone đồng hành cùng Team Flash Liên Quân Mobile Việt Nam.

realme tiếp tục là đối tác Smartphone đồng hành cùng Team Flash Liên Quân Mobile chinh phục Đấu trường danh vọng mùa đông 2026

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong định hướng đầu tư dài hạn của thương hiệu vào gaming và Esports, đồng thời mang đến thêm những trải nghiệm công nghệ và hoạt động kết nối dành cho game thủ, tuyển thủ và người hâm mộ.

Đấu trường danh vọng mùa đông 2026 quy tụ 9 đội tuyển, áp dụng “Bounty Hunter” với thể thức xét tuyển, mang tới tổng giá trị giải thưởng lên đến 6.750.000.000 đồng.

Mùa giải đã bắt đầu khởi tranh từ ngày 29-8-2026, được phát sóng trên đa nền tảng, tiếp tục đưa những màn tranh tài chuyên nghiệp đến gần hơn với cộng đồng Liên quân Mobile.

realme mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn tại sự kiện,

Với sức ảnh hưởng của giải đấu và cộng đồng người hâm mộ, giải đấu cũng là điểm kết nối phù hợp với định hướng của realme trong việc đồng hành cùng game thủ trẻ, thúc đẩy trải nghiệm gaming và góp phần phát triển hệ sinh thái Esports Việt Nam.

Song hành cùng chiến lược phát triển cộng đồng, realme tiếp tục mang đến những sản phẩm hướng đến nhu cầu gaming và giải trí của người dùng trẻ. realme 16 Series, gồm realme 16T 5G và realme 16 5G, là những đại diện mới thể hiện định hướng đưa công nghệ đến gần hơn với nhịp sống năng động của thế hệ trẻ.

Nổi bật, realme 16T 5G sở hữu Siêu Pin Titan 8000 mAh, sạc nhanh 45 W và Bypass Charging, cùng nền tảng hiệu năng và các công nghệ hỗ trợ gaming. Theo dữ liệu từ realme Lab, thiết bị có thể hỗ trợ chơi game hơn 14 giờ trong điều kiện thử nghiệm cụ thể.

Đại diện thương hiệu realme tại Việt Nam chia sẻ: “Giải đấu đánh dấu lần thứ ba realme đồng hành và là bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của thương hiệu vào gaming và Esports Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mỗi điểm chạm với giải đấu, tuyển thủ và cộng đồng sẽ mang đến thêm những trải nghiệm và cơ hội để thế hệ trẻ khám phá, phát triển và theo đuổi đam mê Esports”.

BÌNH LÂM