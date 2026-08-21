Kaspersky nhận giải thưởng danh giá trong lĩnh vực bảo mật

Kaspersky vừa được tổ chức Frost & Sullivan vinh danh hai giải thưởng danh giá tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Kaspersky cho thấy năng lực nổi bật nhờ kết hợp giữa giải pháp an ninh mạng chuyên biệt cho môi trường công nghiệp

Hai giải thưởng gồm Giải thưởng Lãnh đạo về giá trị khách hàng trong lĩnh vực bảo mật công nghệ vận hành và Giải thưởng Lãnh đạo về sản phẩm bảo mật tích hợp CNTT và công nghệ vận hành.

Đây là sự ghi nhận dành cho những thành tựu nổi bật của Kaspersky trong việc mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, không ngừng đổi mới sản phẩm và thúc đẩy các giải pháp bảo mật tích hợp CNTT và công nghệ vận hành tại những môi trường công nghiệp trọng yếu.

Hai giải thưởng đã khẳng định năng lực của Kaspersky không ngừng điều chỉnh chiến lược an ninh mạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của các tổ chức công nghiệp thông qua phương pháp tiếp cận chuyên sâu cho môi trường công nghệ vận hành (OT-native).

Kaspersky cho thấy năng lực nổi bật nhờ kết hợp giữa giải pháp an ninh mạng chuyên biệt cho môi trường công nghiệp, khả năng triển khai phù hợp với từng thị trường, mô hình cung cấp giải pháp thông qua mạng lưới đối tác và chiến lược nền tảng, giúp các tổ chức từng bước nâng cao năng lực bảo vệ, từ bảo mật công nghệ vận hành nền tảng đến mở rộng phạm vi bảo vệ và tích hợp giữa CNTT và công nghệ vận hành.

Giải thưởng Best Practices Recognition của Frost & Sullivan vinh danh các doanh nghiệp tại thị trường khu vực và toàn cầu có thành tích nổi bật và duy trì sự xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như năng lực lãnh đạo, đổi mới công nghệ, trải nghiệm khách hàng và phát triển chiến lực sản phẩm. Mục tiêu của giải thưởng là hướng đến việc xác định những doanh nghiệp thực sự dẫn đầu trong ngành, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng mang tính chuyển đổi và thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường.

KIM THANH