Máy lọc không khí PuriCare WallFit với thiết kế mỏng

LG Electronics Việt Nam đã ra mắt dòng máy lọc không khí LG PuriCare WallFit với thiết kế mỏng áp sát tường, hệ thống lọc đa lớp hiệu suất cao cùng sự kết hợp giữa AI thấu cảm và nền tảng LG ThinQ…

Thiết kế của LG PuriCare WallFit thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng.

Khác với các dòng máy lọc không khí truyền thống vốn chiếm nhiều diện tích sàn, LG PuriCare WallFit gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng và khả năng đặt áp sát tường ưu việt. Đây là giải pháp lý tưởng cho các căn hộ, tòa nhà văn phòng hay hệ thống nhà hàng, khách sạn nằm gần khu vực đang thi công xây dựng, giúp tối ưu chất lượng không khí mà vẫn giữ trọn vẻ sang trọng và sự thoáng đãng cho không gian.

Thiết bị mang ngôn ngữ thiết kế tối giản với các cạnh bo tròn nhẹ cùng tông màu trung tính, tạo cảm giác liền mạch và hài hòa với đa dạng phong cách nội thất. Sản phẩm cũng được tối ưu hóa cho quá trình bảo dưỡng khi cánh gió thoát khí phía trên được cải tiến để hạn chế bám bụi ngay cả khi không hoạt động.

Hệ thống Luồng gió kép Dual Airflow kết hợp bộ lọc V-Filter 3 lớp trên LG PuriCare WallFit.

Bên cạnh thiết kế tối ưu không gian, LG PuriCare WallFit được trang bị hệ thống Luồng gió kép (Dual Airflow) kết hợp bộ lọc V-Filter 3 lớp, mang đến khả năng lọc không khí toàn diện cho không gian sống. Thiết bị có khả năng loại bỏ tới 99,999% các hạt bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến 0,01 μm (PM0.01). Đây là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp, làn da và thể trạng khi tiếp xúc lâu dài.

Dễ dàng theo dõi chất lượng không khí và tình trạng bộ lọc mọi lúc với ứng dụng LG ThinQ.

Đồng thời, bộ lọc V-Filter 3 lớp thế hệ mới giúp loại bỏ đến 99,9% nấm mốc, 99% vi khuẩn và 98% vi-rút. Kết hợp cùng bộ phát Ionizer, công nghệ này tăng cường hiệu quả làm sạch và giảm thiểu các khí độc hại thường gặp trong nhà như formaldehyde từ nội thất mới, toluene từ sơn tường, amoniac từ chất tẩy rửa hay chất thải vật nuôi, đặc biệt là khói thuốc lá.

LG PuriCare WallFit tích hợp AI Mode có khả năng tự học dữ liệu để tối ưu hiệu suất vận hành. Nhờ phân tích dữ liệu chất lượng không khí và mức độ bụi mịn của 3 ngày trước đó để dự đoán chất lượng không khí ngày tiếp theo, AI tự động điều chỉnh tốc độ quạt theo thời gian thực và kích hoạt chế độ Tiết kiệm năng lượng khi không khí đạt chuẩn tinh khiết. Điều này giúp cắt giảm đến 30,5% lượng điện tiêu thụ tích lũy mà vẫn duy trì hiệu quả lọc ổn định.

Sản phẩm đã có mặt trên website chính hãng LG, hệ thống nhà phân phối và đại lý ủy quyền của LG trên toàn quốc với mức giá 15.000.000 đồng.

KIM THANH