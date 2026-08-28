LG Việt Nam khởi động chương trình Đại sứ Sinh viên LG 2026

Chương trình Đại sứ Sinh viên LG 2026 mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ.

Sân chơi nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ biến những ý tưởng, hoài bão thành hành động thực tế, nơi công nghệ đóng vai trò là "trợ lực" đồng hành đắc lực trên hành trình bứt phá.

Theo LG, để tìm kiếm 15 gương mặt đại sứ xuất sắc trên toàn quốc, chương trình ưu tiên chọn lựa những cá nhân thể hiện rõ định vị và góc nhìn riêng, sở hữu mục tiêu khả thi và biết kết nối công nghệ một cách hợp lý vào hành trình phát triển cá nhân.

Các bài dự thi thể hiện sự kết nối thực tế với các sản phẩm công nghệ biểu tượng như màn hình di động LG StanbyME 2 Max, màn hình chơi game LG UltraGear, màn hình đồ họa chuyên nghiệp LG UltraFine, laptop siêu nhẹ LG gram AI hay loa thông minh LG xboom AI sẽ nhận được ưu thế lớn khi đánh giá.

LG Campus Ambassador 2026 với mục tiêu tìm kiếm những người trẻ.

Khi trở thành đại sứ sinh viên, các bạn trẻ sẽ nhận gói đặc quyền thiết thực: bộ Welcome Kit độc quyền, màn hình cao cấp LG UltraFine 27U711B-B cùng cơ hội trải nghiệm miễn phí các thiết bị công nghệ mới nhất từ LG trong vòng 3–6 tháng để tiếp sức cho hành trình sáng tạo.

Để tham gia tuyển chọn, ứng viên chỉ cần thực hiện một video ngắn 1–2 phút giới thiệu bản thân, chia sẻ góc nhìn về thông điệp chương trình rồi đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing LG Electronics Việt Nam, thông tin rằng hãng mong muốn tạo lập một không gian để các bạn trẻ tự do thể hiện bản sắc, đồng thời có thêm công cụ, trải nghiệm và động lực để tự kiến tạo nên phiên bản “Life’s Good” của chính mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

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