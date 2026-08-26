Xiaomi vào top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi ghi nhận 21% thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý II/2026, nắm giữ vị trí thứ 2 về thị phần phân phối tại thị trường Việt Nam với mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.

Xiaomi 17T Series là một trong nhiều sản phẩm mang lại sự tăng trưởng cho Xiaomi tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ Omdia, Xiaomi nắm giữ vị trí Top 2 trên thị trường smartphone Việt Nam trong Quý II/2026 với 21% thị phần, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Ở quy mô toàn cầu, trong quý II/2026, Xiaomi ghi nhận doanh thu đạt 16,2 tỷ USD, tăng 9,9%, lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 922 triệu USD, tăng 2,4%. Doanh thu từ mảng smartphone và AIoT đạt 12,5 tỷ USD. Trong đó, mảng smartphone đóng góp 6,2 tỷ USD, với lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu duy trì vị trí top 3 suốt 24 quý liên tiếp. Mảng xe điện thông minh (EV), AI và các sáng kiến mới khác đóng góp 3,7 tỷ USD, tăng 17,1%.

Tại Việt Nam, Xiaomi 17T Series là một trong những động lực đáng chú ý cho kết quả kinh doanh trong Quý II. Sau giai đoạn mở bán sớm, dòng sản phẩm ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng 40% so với thế hệ tiền nhiệm Xiaomi 15T Series.

Xiaomi với hệ sinh thái đầy đủ các thiết bị gia đình

Bên cạnh smartphone, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AIoT theo chiến lược “Human - Car - Home”, với danh mục trải dài từ thiết bị đeo, sản phẩm gia dụng đến các thiết bị thông minh. Sự đa dạng này giúp Xiaomi mở rộng sự hiện diện trong đời sống hằng ngày, đồng thời mang đến khả năng kết nối và quản lý thiết bị thuận tiện trong cùng một hệ sinh thái.

Tại Việt Nam, hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực, với các nhóm sản phẩm như tai nghe TWS, đồng hồ và vòng đeo tay thông minh duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Song song đó, Xiaomi không ngừng mở rộng danh mục thiết bị thông minh phục vụ đa dạng nhu cầu từ thiết bị cá nhân đến các sản phẩm gia dụng Mijia như tủ lạnh, máy giặt và máy lạnh.

Cùng với việc mở rộng danh mục sản phẩm, Xiaomi cũng chú trọng đầu tư vào dịch vụ hậu mãi. Hiện Xiaomi có 94 điểm bảo hành và dịch vụ sau bán hàng trên toàn quốc. Đối với các thiết bị gia dụng Mijia Series, Xiaomi áp dụng chính sách bảo hành dài hạn vượt mức thông thường của thị trường cho nhiều linh kiện quan trọng.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Vị trí Top 2 thị trường smartphone và mức tăng trưởng 34% cho thấy Xiaomi đang nhận được sự tin tưởng ngày càng lớn từ người dùng Việt Nam. Đây là động lực để chúng tôi đầu tư mạnh hơn vào sản phẩm, trải nghiệm và dịch vụ hậu mãi, mang đến giá trị thiết thực và lâu bền hơn cho người dùng”.

KIM THANH