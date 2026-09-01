Cẩn trọng với Vertu trôi nổi mùa cao điểm

Vào các dịp đặc biệt, các dòng điện thoại Vertu từ nguồn không chính thức, hàng xách tay hoặc trôi nổi được chào bán với mức giá mức giá thấp hơn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng.

Điện thoại Vertu được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong các dịp quan trọng.

Đáng lưu ý, nhiều thiết bị được quảng cáo trong tình trạng mới, nguyên seal tương tự sản phẩm chính hãng, khiến người mua khó xác định lịch sử thiết bị chỉ bằng quan sát bên ngoài. Trong khi đó, các sản phẩm có thể khác biệt về thị trường phân phối, tình trạng kích hoạt, linh kiện bên trong hoặc phạm vi dịch vụ hậu mãi dù có ngoại hình gần như tương đồng.

Theo thông tin từ Vertu Việt Nam, đơn vị này ghi nhận một số trường hợp khách hàng mua sản phẩm từ nguồn không rõ nguồn gốc, đến khi kiểm tra hoặc sửa chữa mới phát hiện thiết bị có dấu hiệu từng bị can thiệp. Ghi nhận một số máy trong tình trạng bo mạch bị tháo lắp hoặc linh kiện được thay thế không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng.

Vertu Agent Q được trang bị trí tuệ nhân tạo AIGS Agent cùng hệ thống bảo mật nghiêm ngặt.

Một số khách hàng còn gặp hạn chế trong quá trình sử dụng các tính năng và dịch vụ trên thiết bị. Trong đó, có trường hợp không thể truy cập một số ứng dụng ngân hàng, ứng dụng bên thứ ba, hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt hoặc không sử dụng được đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền của Vertu.

Do đó, khi chọn mua các dòng điện thoại cao cấp, người dùng không nên chỉ dựa vào mức giá hoặc hình thức bên ngoài mà cần kiểm tra nguồn gốc nhập khẩu, số serial, tình trạng kích hoạt, hóa đơn, điều kiện bảo hành và khả năng hỗ trợ tại Việt Nam.

Nhằm tăng cường kiểm soát thiết bị và quyền truy cập vào hệ sinh thái dịch vụ, Vertu triển khai các cơ chế bảo mật trên những dòng sản phẩm mới. Điển hình, Vertu Agent Q tích hợp hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AIGS Agent cùng kiến trúc phòng vệ nhiều lớp. Thiết bị được xây dựng với các giải pháp bảo vệ phần cứng và phần mềm, đồng thời tạo ra không gian sử dụng tách biệt, kết hợp mã hóa dữ liệu nhằm tăng cường khả năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Vertu Alphafold sở hữu thiết kế gập dạng quyển sách, tích hợp trợ lý AI Hermes Agent.

Trong trường hợp hệ thống phát hiện thiết bị có dấu hiệu bị tháo lắp, thay thế linh kiện hoặc can thiệp phần mềm không đáp ứng yêu cầu xác thực, các cơ chế bảo vệ có thể được kích hoạt, bao gồm hạn chế kết nối với AIGS Agent hoặc quyền truy cập một số dịch vụ đặc quyền như Vertu Concierge, tùy theo tình trạng và chính sách áp dụng đối với thiết bị.

Tương tự, với Vertu Alphafold, thế hệ smartphone gập mới nhất, hãng triển khai quy trình quản lý nghiêm ngặt thông qua mã định danh Serial Number (SN) gán riêng cho từng thị trường phân phối. Đây là chìa khóa để xác thực quyền truy cập vào hệ sinh thái đặc quyền. Nếu thiết bị kích hoạt không đúng khu vực quy định hoặc không rõ nguồn gốc, hệ thống sẽ tự động đình chỉ dịch vụ quản gia cao cấp Vertu Concierge 24/7 và hạn chế một số dịch vụ đặc quyền.

Để đảm bảo quyền lợi sử dụng cũng như tiếp cận đầy đủ các tính năng và dịch vụ đi kèm, hãng khuyến nghị người dùng nên ưu tiên lựa chọn các kênh phân phối chính thức. Tại thị trường Việt Nam, Vertu Việt Nam hiện là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng, đi kèm hệ sinh thái và dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu…

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