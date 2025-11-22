Đồng Tháp: Dự kiến xuống giống khoảng 227.000 ha trong Vụ Đông Xuân 2025 – 2026

Nhằm nâng cao hiệu quả cho vụ đông xuân 2025 – 2026, tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương rà soát, triển khai biện pháp gieo trồng hợp lý.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp triển khai gia cố đê bao bảo vệ vụ Đông Xuân 2025-2026

Vụ đông xuân 2025 – 2026, tỉnh Đồng Tháp dự kiến xuống giống khoảng 227.000 ha, trong đó, có khoảng 80% diện tích lúa chất lượng cao. Ngành chức năng tỉnh khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp sạ hàng, sạ thưa để nâng cao hiệu quả sản xuất.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương rà soát những khu vực có khả năng thiếu nước, hạn hán, mặn xâm nhập trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống hạn, mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2025-2026 và vụ Xuân Hè năm 2026. Đồng thời, triển khai biện pháp gieo trồng hợp lý, quan tâm giải pháp cấp nước, trữ nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân.

Ngày 22-11, UBND xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang khẩn trương thực hiện kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 trên diện tích 2.270 ha. Theo đó, UBND xã Tân Dương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các ấp rà soát, gia cố 14 tuyến đê bao chính bị ảnh hưởng do đợt triều cường tháng 10 vừa qua. Đồng thời, tập trung hỗ trợ bơm nước chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân 2025 - 2026. Ông Lâm Khắc Việt, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Dương, cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả cho vụ mùa, địa phương khuyến cáo nông dân áp dụng quy trình canh tác “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, tưới ngập khô xen kẽ; lượng giống gieo sạ 80 - 100 kg/ha, tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận để giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế.

NGỌC PHÚC