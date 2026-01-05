Đà Nẵng khẩn trương xử lý đất cát bồi lấp sau lũ để kịp sản xuất vụ Đông Xuân

Tại cuộc họp, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, ngành đã phối hợp kiểm tra thực tế tình hình cát bồi lấp đất sản xuất tại các địa phương, qua đó tham mưu thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời phục hồi sản xuất, nhất là vụ Đông Xuân năm 2026.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về xử lý đất, cát bồi lấp sau thiên tai và phục hồi sản xuất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo định hướng chung, với các khu vực bồi lấp nhẹ, ít ảnh hưởng đến sản xuất, địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân cải tạo đồng ruộng để tiếp tục canh tác. Đối với khu vực bồi lấp lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng, UBND cấp xã phải lập phương án xử lý, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Qua triển khai, một số địa phương đã chủ động xử lý, từng bước ổn định sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương triển khai chậm hoặc mới dừng ở khâu lập phương án, ảnh hưởng tiến độ phục hồi sản xuất và đời sống người dân.

Tại xã Thượng Đức, diện tích bồi lấp không lớn nên đến nay địa phương đã cơ bản xử lý xong. Xã kiến nghị cho phép tận dụng lượng cát bồi lấp là cát hạt lớn, trung bình, khối lượng không nhiều để san lấp các vùng trũng, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Theo đại diện UBND xã Vu Gia, sau thiên tai, địa phương có hơn 180ha đất sản xuất bị cát bồi lấp. Xã đã vận động người dân tự cải tạo hơn 120ha ở những khu vực bồi lấp từ 20–50cm. Phần diện tích còn lại hơn 60ha, tập trung tại 5 thôn, đã hoàn thành cải tạo ở 3 thôn, người dân quay lại sản xuất. Lượng cát phát sinh khoảng 150.000m³ được dồn về quỹ đất 5% của xã, song khối lượng lớn gây khó khăn trong quản lý. Riêng 2 thôn còn lại với hơn 45ha bị bồi lấp dày 1–2m, kinh phí xử lý dự kiến khoảng 9,5 tỷ đồng, khó kịp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.

Đại diện UBND các xã nêu ý kiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại xã Hà Nha, địa phương đã tổ chức san gạt trên diện tích 63,5ha tại 6 thôn, đến nay đạt khoảng 85% khối lượng. Tuy nhiên, khối đất bùn, cát san gạt không đảm bảo chất lượng làm vật liệu xây dựng, chủ yếu phù hợp san lấp mặt bằng. Đại diện xã Hà Nha đề xuất xác định khối đất bùn san lấp là tài sản để tổ chức đấu giá theo quy định, tránh lãng phí ngân sách.

Ngoài ra, xã Điện Bàn Tây đề xuất 2 phương án xử lý tập trung cát về khu vực ven sông và ven các tuyến giao thông để thuận lợi cho việc di chuyển.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, phục hồi đất sản xuất cho nông dân là nhiệm vụ cấp bách. Các địa phương phải tổ chức san gạt, cải tạo đồng ruộng ngay theo phương án đã phê duyệt, chủ động sử dụng ngân sách, không được chậm trễ vì lý do thiếu kinh phí. Sau khi xử lý, khối lượng đất, cát bồi lấp giao UBND cấp xã tổ chức đấu giá công khai, minh bạch để bù đắp chi phí và cân đối nguồn lực.

XUÂN QUỲNH