Miền Bắc ứng phó mưa lũ lịch sử - Khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cập nhật đến 19 giờ ngày 8-10, mưa lớn và lũ lụt sau bão số 11 đã làm 13 người thiệt mạng, mất tích, 7 người bị thương ở miền Bắc. Các tỉnh thành Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội... có hơn 16.900 ngôi nhà bị ngập, 1.600 nhà bị cô lập và 710 nhà hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã kịp sơ tán 803 hộ dân đến nơi an toàn sau sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn).

Thái Nguyên: Nhiều người lánh nạn trên mái nhà

Nhiều nơi tại các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh hóa thành biển nước. Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ NN-MT) cho biết, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (tỉnh Thái Nguyên) đã đạt đỉnh 29,9m vào lúc 1 giờ ngày 8-10, cao hơn mức báo động 3 tới 2,9m và đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (do bão Yagi gây ra) hơn 1m.

Nước sông Cầu từ thượng nguồn liên tục dội về đã nhấn chìm hàng loạt khu dân cư tại các xã thuộc hạ lưu trạm Gia Bảy, dâng ngập lên tận trung tâm hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều người dân bị kẹt trong lũ, phải kêu cứu trên mạng xã hội.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên trong trận lũ lịch sử, ngày 8-10

Suốt đêm, bà Nguyễn Thị Hưng (71 tuổi, ở tổ dân phố Gốc Vối 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) thức trắng đêm, ngồi co ro trên nóc nhà vì lạnh và đói sau 13 tiếng mắc kẹt giữa biển nước lũ. Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trần Thị Hiền cùng 6 người thân cũng phải trèo lên mái nhà, căng bạt ni lông che tạm trong khi nước ngập đến trần tầng 1.

Sử dụng mạng xã hội, chị Trịnh Thắm kêu gọi trong đêm 7-10: “Bố mẹ em đang kẹt trong nhà. Điện thoại đã hết pin không liên lạc được ra ngoài. Nhà mái xanh dương, ngõ đối diện Trạm biến áp xóm Gốc Vối 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên”.

Đến chiều 8-10, nhiều tuyến phố và khu dân cư ở tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống lũ Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả lũ lụt tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, trưa 8-10. Ảnh: VIẾT CHUNG Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống lũ theo cấp báo động; kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát. Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026... Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi người dân tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Lạng Sơn: Hàng ngàn ngôi nhà ngập nước

Tại tỉnh Lạng Sơn, cập nhật đến ngày 8-10, hàng ngàn ngôi nhà ở các xã Hữu Lũng, Thất Khê, Tràng Định… vẫn chìm trong nước lũ. Đợt mưa lớn kéo dài đã khiến gần 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê, Tràng Định bị ngập nặng nhất.

Trong ngày 8-10, Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371) sử dụng máy bay trực thăng thực hiện 4 chuyến cứu trợ nhu yếu phẩm, giúp đỡ nhân dân các xã: Vân Nham, Yên Bình và Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn) bị lũ cô lập... Trong mấy ngày qua, quân đội đã triển khai nhiều mũi ứng cứu các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn - những vùng bị ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão số 11 gây ra. Tổng cộng hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn phương tiện cứu hộ được huy động.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và sông Thương Hồi 21 giờ ngày 8-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ trên sông Cầu và sông Thương ở miền Bắc tiếp tục lên nhanh. Tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên), mực nước đạt 28,89m - vượt mức lịch sử năm 2024 là 0,08m. Trên sông Thương, trạm Cầu Sơn ghi nhận mức nước là 18,29m - vượt báo động 3 là 2,29m; tại trạm Phù Lãng Thương là 7,53m - vượt báo động 3 là 1,23m; tại trạm Hữu Lũng là 24,15m - cao hơn mức lịch sử năm 1986 là 1,61m. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ tiếp tục lên, nhiều nơi có khả năng đạt và vượt báo động 3 từ 1m đến 2,5m kèm nguy cơ ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Tối 8-10, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản khẩn đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí có nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê vào phía đồng. Ngày 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã phát lệnh báo động 3 trên sông Cà Lồ áp dụng đối với các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài. UBND TP Hà Nội có công điện yêu cầu các địa phương triển khai ngay biện pháp phòng chống lũ theo cấp báo động.

NHÓM PV