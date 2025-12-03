TP Durham được vinh danh TOP 1 Cộng đồng Thông Minh Thế Giới năm 2025

Tối 3-12, tại khách sạn Becamex (phường Bình Dương), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh 2025 (ICF Global Summit 2025), UBND TPHCM tổ chức Gala Tiệc tối và lễ vinh danh TOP 1 ICF 2025. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Các đại biểu nâng ly chúc mừng tại Gala Tiệc tối và vinh danh TOP 1 ICF năm 2025

TP Durham được vinh danh TOP 1 Cộng đồng Thông Minh Thế Giới của năm 2025

Tại lễ vinh danh, đại diện ICF trao danh hiệu TOP 1 cho TP Durham. Đây là cộng đồng được đánh giá có chiến lược phát triển thông minh nổi bật, khả năng quản trị hiện đại và những nỗ lực bền bỉ trong chuyển đổi số – xanh, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch và Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF John G. Jung phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà gửi lời chúc mừng đến TP Durham, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cộng đồng trong danh sách SMART 21 và Top 7 năm nay. Theo ông, danh hiệu này là sự khẳng định tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng trước những thách thức toàn cầu.

Nhìn lại hai ngày làm việc, hội nghị đã phác họa bức tranh sống động về tương lai đô thị thông minh: từ quản trị, phát triển bền vững, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số đến văn hóa đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng. Những chia sẻ của chuyên gia, diễn giả mang đến cho TPHCM thêm nhiều gợi mở trong hành trình chuyển đổi kép và xây dựng siêu đô thị sáng tạo.

TPHCM trân trọng mời gọi lãnh đạo đô thị, chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác, triển khai các dự án dài hạn trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo ICF và lãnh đạo Tập Đoàn Becamex dự Gala Tiệc tối và lễ vinh danh

PHƯƠNG LÊ