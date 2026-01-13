Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt các sở ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng 11 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng công bố 11 quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Cụ thể, tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Cù Ngọc Trang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội; giao đồng chí phụ trách, điều hành trung tâm đến thời điểm trung tâm có giám đốc mới.

Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội.

Điều động đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Minh Long phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm, tập trung lựa chọn, bố trí cán bộ vào những vị trí then chốt tại các sở, ngành được xác định là động lực thúc đẩy phát triển của Thủ đô. Việc kiện toàn này nhằm tạo điều kiện để thành phố có thể triển khai ngay các nhiệm vụ của năm 2026 - năm khởi động giai đoạn phát triển mới, với những kỳ vọng rất lớn.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát biểu, tân Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Minh Long bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ; cam kết tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Theo Hanoimoi