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TPHCM và Canberra (Australia) thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo

SGGPO

Chiều 9-7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp ông Andrew Barr, Thủ hiến Thủ đô Canberra, Australia, đến thăm và làm việc trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Andrew Barr, Thủ hiến Thủ đô Canberra, Australia
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Andrew Barr, Thủ hiến Thủ đô Canberra, Australia

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Australia trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, phát triển cảng biển và năng lượng.

Ông Andrew Barr chia sẻ những thành tựu ấn tượng về chuyển dịch năng lượng tái tạo của Australia và cam kết hỗ trợ TPHCM giải quyết các thách thức chung về biến đổi khí hậu.

Hai bên cùng thảo luận về các thế mạnh hợp tác truyền thống như giáo dục và du lịch, đồng thời nhấn mạnh vai trò của du học sinh trong việc kết nối hai quốc gia; tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác năng lượng tái tạo giữa TPHCM và Canberra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, thắt chặt quan hệ ngoại giao.

Bên cạnh đó, hai bên hướng tới việc mở rộng mạng lưới hàng không để thúc đẩy giao thương, đồng thời chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới giữa hai nước. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần kết nối các nhà đầu tư Australia với các đối tác Việt Nam.

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XUÂN HẠNH

Từ khóa

TPHCM và Canberra Australia hợp tác năng lượng tái tạo đối ngoại

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