Mỗi lá phiếu là sự trao gửi niềm tin và khát vọng phát triển thành phố

Thông điệp trên được đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, nêu tại hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 20-3.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ, bám sát các chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Lễ khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đến 7 giờ ngày 15-3, 100% điểm bỏ phiếu đã hoàn tất khai mạc để cử tri tham gia bầu cử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu lúc 19 giờ cùng ngày, toàn thành phố có 9.426.585 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri. Cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó 38 địa phương đạt 100%; không có khu vực nào dưới 50%. Cử tri xã Hóc Môn thực hiện quyền bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan công tác bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên cơ sở kết quả sơ bộ, thành phố đã bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố; cấp xã bầu 4.236 đại biểu, trong đó có 4.228 người trúng cử. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử hoặc khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại, bầu thêm.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, qua theo dõi thực tiễn ngày bầu cử, cử tri thành phố đã tìm hiểu kỹ tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của từng ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của thành phố và chất lượng hoạt động của HĐND thành phố.

“Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng thực hiện chính là sự trao gửi niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh”, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Việc công bố kết quả và danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ mới là bước quan trọng để hoàn tất các thủ tục theo luật định. Sau hội nghị, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo các cơ quan Trung ương và tiếp tục thực hiện các bước xác nhận tư cách đại biểu.

Lãnh đạo Ủy ban bầu cử thành phố tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và thực hiện các mục tiêu phát triển thành phố.

