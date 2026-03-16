TPHCM: 99% cử tri đi bầu cử, 38 xã, phường đạt tỷ lệ 100%

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, trong ngày bầu cử, nhân dân thành phố rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban bầu cử TPHCM đã có thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, đến 22 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM là 99%. Thành phố có 168/168 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Cử tri phường Cát Lái, TPHCM đi bầu cử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tổ bầu cử đã đóng thùng phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định. Đồng thời, thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri viết hỏng, lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu cử. Tổ trưởng các tổ bầu cử mở thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ để kiểm phiếu theo quy định.

Đến cuối ngày, cử tri thành phố đánh giá kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Thời tiết trên toàn địa bàn cũng rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức bầu cử và công tác kiểm phiếu.

Ủy ban bầu cử TPHCM khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TPHCM ngày 15-3 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các mục tiêu đề ra về tiến độ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

THU HƯỜNG