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Hàng rong quây kín trước cổng bệnh viện

SGGP

Khu vực trước cổng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (phường Vườn Lài, TPHCM); các bệnh viện Chợ Rẫy, Răng Hàm Mặt Trung ương, Đại học Y Dược (phường Chợ Lớn, TPHCM) bị nhiều xe, sạp hàng rong chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

Hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Kim Huyền
Hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Kim Huyền

Tình trạng này gây cản trở việc đi lại, ảnh hưởng đến việc đưa đón bệnh nhân, nhất là vào thời điểm đông người, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị, đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

KIM HUYỀN

Từ khóa

hàng rong bệnh viện mất mỹ quan đô thị hàng rong chèo kéo

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