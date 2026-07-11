Cách đây ít ngày, tôi bắt gặp cảnh công nhân của một công ty môi trường, đô thị vất vả dưới trời nắng nóng thu dọn rác thải trên đường Tố Hữu, phường An Khánh, TPHCM (ảnh). Tôi chợt nghĩ, rồi sẽ có ngày, những người vô tư xả rác phải cúi nhặt những gì mình đã tùy tiện bỏ lại.

Nay thì tôi thấy suy nghĩ của mình đã thành sự thật. UBND xã Bình Chánh (TPHCM) vừa mới xử phạt 5 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh - một cách làm rất hiệu quả. Các trường hợp vi phạm sau đó đã phải quay lại địa điểm xả rác, thu dọn toàn bộ rác đã đổ.

Việc cúi xuống nhặt từng bao rác, từng mảnh phế thải giữa nơi công cộng chắc chắn sẽ khiến họ thấm thía hơn về hậu quả do hành vi của mình gây ra. Không riêng xã Bình Chánh, nhiều địa phương khác tại TPHCM đã lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường và khu dân cư. Việc khai thác triệt để dữ liệu từ camera, xử lý hành vi vi phạm đến cùng sẽ tạo nên những liều thuốc đắng để “dã tật” hành vi tùy tiện, thiếu văn minh.

HÒA BÌNH