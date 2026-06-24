Cà Mau: Bãi rác quá tải, gây ô nhiễm nặng nề

Qua đường dây nóng Báo SGGP, nhiều hộ dân sống gần bãi rác Tân Tạo (xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm do bãi rác gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp.

Chiều 21-6, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, dù cách bãi rác Tân Tạo hơn 1km vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Bên trong bãi rác, tại ô chứa số 1, rác thải chất cao thành đống lớn, điểm cao nhất hơn 20m, tiềm ẩn nguy cơ tràn ra khu vực xung quanh. Ô chứa số 2 cũng trong tình trạng quá tải.

Nước rỉ rác từ bãi rác Tân Tạo (xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) chảy tràn ra kênh thủy lợi, gây ô nhiễm. ẢNH: TẤN THÁI

“Ngày cũng như đêm, dù đóng kín cửa, mùi thối của rác thải vẫn xộc vào mũi. Càng vào giữa mùa mưa, không khí ô nhiễm càng nặng. Chịu không nổi, nhiều người bỏ nhà, đến nhà người thân ở nơi khác ở tạm”, ông Chim Hoàng Lan, nhà cách bãi rác Tân Tạo 2km, than thở. Theo ông Lan, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng này đến UBND xã Vĩnh Lợi, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp căn cơ. “Mỗi lần kiến nghị, chúng tôi đều được thông tin là chờ dự án nhà máy xử lý rác. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chưa rõ, trong khi cuộc sống và sức khỏe người dân bị ảnh hưởng từng ngày”, ông Lan bức xúc.

Nhiều hộ dân khác ở xã Vĩnh Lợi cho biết, ngoài mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh, nước rỉ rác từ bãi rác Tân Tạo chảy ra con rạch bên cạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Bãi rác Tân Tạo có diện tích hơn 12ha, hoạt động từ cuối năm 2006. Theo thiết kế ban đầu, bãi rác chỉ hoạt động đến năm 2010, tiếp nhận khoảng 50 tấn rác/ngày với chiều cao chôn lấp khoảng 4m. Tuy nhiên, sau gần 20 năm, bãi rác vẫn tiếp tục tiếp nhận rác, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hiện mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận hơn 160 tấn rác thải từ các xã, phường Bạc Liêu, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Lợi, Hưng Hội.

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, để khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi tường tại bãi rác Tân Tạo, UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 200 tấn/ngày đêm. Hiện chủ đầu tư đã được giao đất và đang thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Ông Lê Hoàng Sao, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đô thị Bạc Liêu, cho biết, trong thời gian chờ xây dựng nhà máy xử lý rác thải, đơn vị sẽ tăng cường giám sát quy trình tiếp nhận, tập kết rác tại bãi rác Tân Tạo. Đơn vị cũng sẽ phối hợp Sở NN-MT tỉnh Cà Mau tiến hành phủ bạt các ô bao chứa rác, nâng cấp tường bao, ngăn nước rỉ rác chảy ra xung quanh, đồng thời phun xịt hóa chất, giảm thiểu phát tán mùi hôi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

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