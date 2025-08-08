Một bé trai bị chó nhà tấn công

Một bé trai (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nhập viện với nhiều vết thương chảy máu ở vùng cổ, gáy do chó nhà tấn công.

Ngày 8-8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ vừa tiếp nhận một trường hợp bị chó nhà tấn công.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi bé M.Q.N. (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chơi đùa gần một chú chó đang ngủ. Tưởng cậu bé tấn công mình, chú chó vùng dậy cắn.

Nạn nhân bị cắn vùng cổ phải, gáy phải, chảy máu nhiều. Người nhà phát hiện, lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu qua đêm, sau đó chuyển lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ tỉnh táo, 4 vết thương do chó cắn ở vùng cổ và má phải, đường kính 1x2cm; 2 vết ở gáy phải, đường kính 1x1cm.

Bé trai nhập viện với nhiều vết thương do chó nhà cắn

Các bác sĩ đã cầm máu, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương để trung hòa virus, độc tố dại, ngăn không cho lan truyền vào hệ thần kinh trung ương.

Trẻ được tiêm vaccine ngừa dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh, thuốc giảm đau. Kết quả, sau 3 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần.

BS-CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh cần giáo dục trẻ không chơi đùa giỡn trước mặt chó, không chọc chó để tránh bị tấn công.

Trong tình huống trẻ bị chó cắn, dù là vết thương nhỏ, cũng cần được chăm sóc vết thương tại cơ sở y tế và tiêm phòng dại. Nhiều trường hợp chủ quan không tiêm ngừa sau khi bị chó mèo cắn đã tử vong vì mắc bệnh dại.

Một tháng trước, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận một bé 5 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn rách nát mặt phải.

GIAO LINH