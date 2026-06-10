Một học sinh lớp 10 đánh cắp, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Một học sinh lớp 10 tại Nghệ An vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố sau khi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và mua bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước.

Ngày 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, làm rõ vụ án xâm nhập trái phép hệ thống thông tin, mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can N.H.A (sinh năm 2010, ngụ xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 288 và Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tố tụng làm việc với N.H.A và người giám hộ. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo kết quả điều tra, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Nghệ An. Quá trình tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên mạng Internet, N.H.A đã xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, do Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế quản lý.

Sau khi truy cập trái phép vào hệ thống, N.H.A thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước rồi đăng tải, rao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu. Cơ quan điều tra xác định N.H.A đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu N.H.A mở các file dữ liệu đã chiếm đoạt. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định hiện hành, người thực hiện hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm. Đối với hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng, tùy tính chất, mức độ vi phạm, người phạm tội có thể đối diện mức phạt tù lên đến 12 năm.

Tin liên quan Khởi tố, bắt giam đối tượng xâm nhập trái phép đánh cắp dữ liệu, thông tin

TIẾN THẮNG