Mưa lớn diện rộng trên cả nước, Hà Nội sắp kết thúc đợt nắng nóng

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ dông, lốc, sét chiều 28-5 tại Hà Nội sau đợt nắng nóng, đồng thời dự báo thời tiết dịu sẽ dịu mát hơn trong các ngày từ 29 đến 31-5. Nhiều nơi trên cả nước cũng có mưa vừa, mưa to chiều 28-5.

Hà Nội xuất hiện mưa dông cục bộ, giảm nhiệt sau nắng nóng

Clip: Cơn mưa giải nhiệt chiều 28-5 ở Hà Nội. Thực hiện: VĂN PHÚC

Chiều 28-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ dông, lốc, sét và mưa đá tại khu vực nội thành Hà Nội.

Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, các ổ mây đối lưu đang hình thành tại khu vực: Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh, Việt Hưng ở phía Đông TP Hà Nội.

Trước đó, vào trưa 28-5, Hà Nội vẫn nắng nóng 35-37 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía Bắc và mở rộng sang các phường Việt Hưng, Bồ Đề, Hồng Hà, Phú Thượng, Tây Hồ cùng khu vực lân cận trong buổi chiều và tối 28-5.

Còn theo dữ liệu của hệ thống theo dõi khí hậu hàng không Metar/TAF, tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 16 giờ ngày 28-5, trời có dông, nhiệt độ khoảng 35 độ C. Dữ liệu quan trắc trong khoảng từ 13 giờ đến 16 giờ cùng ngày cho thấy nhiệt độ dao động từ 35-37 độ C.

Cơn mưa xuất hiện ở khu vực Hà Đông (TP Hà Nội) tối 28-5 giúp giải nhiệt sau nhiều ngày oi nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 29-5 đến 1-6, thời tiết Hà Nội có xu hướng dịu mát hơn, nền nhiệt giảm so với những ngày nắng nóng trước đó. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho thí sinh ở Hà Nội và một số tỉnh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đầu tuần sau (1-6), Hà Nội và Bắc bộ có khả năng nóng trở lại, nền nhiệt dần tăng.

Cập nhật ảnh radar thời tiết Hà Nội với ổ dông cục bộ đang gây mưa lúc 18 giờ

Mưa lớn xuất hiện và còn tiếp tục trong những ngày tới

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain đến 17 giờ ngày 28-5, nhiều nơi trên cả nước cũng đã có mưa vừa, mưa to như Lai Châu 86,2mm, Phú Thọ 83,2mm, Sơn La 83mm, Lào Cai 67,4mm, Nghệ An 59,2mm, Thanh Hóa 58,8mm, Hà Tĩnh 50,4mm, Hà Nội gần 50mm.

Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên có nhiều điểm mưa vừa, mưa rất to. Trong đó, lượng mưa đo tại trạm La Ngà (Đồng Nai) là 131,8mm và trạm Bến Cát (TPHCM) 39mm. Tại Cần Thơ, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang… đều có mưa vừa.

Những cơn mưa dông đã giúp giải nhiệt tại nhiều địa phương, khu vực sau chuỗi ngày dài oi nóng, nắng gắt diện rộng.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28-5, ở phía Bắc của lục địa châu Á có một khối không khí mát di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 29-5, do tác động của khối không khí mát này, thời tiết ở phía Bắc nước ta chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng.

Theo đó, ngày 29-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Cơn dông chiều 28-5 tại TPHCM. Chụp lại ứng dụng theo dõi mây vệ tinh lúc 17 giờ

Các nơi khác thuộc khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Lượng mưa ở Nam bộ có thể gia tăng trong những ngày cuối tháng 5.

PHÚC HẬU