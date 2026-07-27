Xã hội

Thêm 3 liệt sĩ ở Thanh Hóa được xác định danh tính nhờ đối sánh ADN

SGGPO

Tính đến nay đã có 11 liệt sĩ quê ở tỉnh Thanh Hóa được xác định danh tính bằng phương pháp đối sánh ADN.

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Nễ đón nhận tin vui tìm được hài cốt liệt sĩ nhờ ADN. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA
Gia đình liệt sĩ Đặng Công Nễ đón nhận tin vui tìm được hài cốt liệt sĩ nhờ ADN. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 27-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương vừa có thêm 3 liệt sĩ là Lê Bật Quyết (quê ở xã Tân Ninh), Đặng Công Nễ (quê ở xã Hợp Tiến) và Nguyễn Công Tuấn (quê ở xã Triệu Sơn) được xác định thông tin và nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy (TP Cần Thơ) nhờ đối sánh ADN hài cốt liệt sĩ với mẫu ADN của thân nhân.

Cả 3 liệt sĩ đều lên đường nhập ngũ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam ở những thời điểm khác nhau.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã rà soát thông tin, xác minh thân nhân, tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ chưa rõ thông tin.

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Từ khóa

Hài cốt liệt sĩ ADN Thanh Hóa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ

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