Đánh giá kỹ tác động quy định cho người nước ngoài sở hữu nhà ở

Cuối phiên họp sáng 27-7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ đối với dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án khu đô thị lấn biển quy mô khoảng 1.500ha, tổng vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng.

Về quy hoạch và đầu tư, Chính phủ dự kiến cho phép áp dụng linh hoạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác với quy chuẩn quốc gia. Nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng một phần dự án, không quá 50% diện tích, sau khi hoàn thành hạ tầng để huy động thêm nguồn lực.

Tờ trình cũng đề xuất không phải thi tuyển phương án kiến trúc nhằm rút ngắn thời gian, với lý do các công trình mang tính “biểu tượng quốc gia giữa đại dương”, đã được tư vấn chuyên môn nghiên cứu.

Về đất đai và tài nguyên, Chính phủ đề xuất phân cấp cho Đà Nẵng quyết định các chỉ tiêu sử dụng đất ngoài quy hoạch quốc gia; giao thành phố thẩm quyền giao khu vực biển và cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ san lấp theo trình tự rút gọn; chỉ áp dụng hình thức nộp tiền thay vì xây dựng nhà ở xã hội tại dự án.

Tỷ lệ sở hữu căn hộ chung cư của người nước ngoài tại dự án được đề xuất nâng từ 30% lên 50%. Người nước ngoài sở hữu bất động sản tại đây được cấp thẻ tạm trú 10 năm và miễn thị thực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Trình bày ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị định, nhưng lưu ý phạm vi điều chỉnh của dự thảo đang rộng hơn nội dung Quốc hội giao; nhiều chính sách khác với luật hiện hành thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi ban hành nghị định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cũng đề nghị không bỏ thi tuyển phương án kiến trúc. Theo ông, vì công trình được xác định là “biểu tượng quốc gia giữa đại dương” nên càng cần được xem xét, đánh giá kỹ về kiến trúc.

Đối với đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu nhà ở lên 50% và kéo dài thời hạn sở hữu lên 70 năm cho người nước ngoài, ông Phan Văn Mãi cho rằng quy định này có thể tác động lớn đến thị trường bất động sản, quản lý cư trú, đặc biệt là quốc phòng - an ninh tại khu vực ven biển chiến lược. Nội dung này cần được đánh giá tác động đầy đủ và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị làm rõ việc giảm mức nộp tiền hạ tầng nhà ở xã hội từ 20% xuống 10% có phù hợp với chỉ đạo của Trung ương hay không; lưu ý các ưu đãi thuế không được cao hơn quy định của các luật thuế hiện hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: CẨM HÀ

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cân nhắc kỹ việc bỏ thi tuyển phương án kiến trúc. Trường hợp quy định nội dung này, cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền, giao UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quyết định, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, các chính sách phải bảo đảm đúng thẩm quyền, không quy định lại những nội dung đã có trong luật hoặc nghị quyết của Quốc hội, không vượt quá phạm vi Quốc hội giao.

Đối với những trường hợp thật sự cần thiết phải áp dụng cơ chế đặc thù khác với quy định hiện hành, Chính phủ phải báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi ban hành nghị định.

ANH PHƯƠNG