Không nhượng bộ về chất lượng phòng, chống tội phạm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: CẨM HÀ

Ngày 27-7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, hoạt động của viện kiểm sát, tòa án và thi hành án.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa trình bày quan điểm thẩm tra. Ảnh: CẨM HÀ

Trình bày quan điểm thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho biết, dự thảo nghị quyết mới không chỉ kế thừa những điểm tích cực của Nghị quyết số 96/2019/QH14 mà còn hướng tới một nền tư pháp thực chất hơn, với các chỉ tiêu thực sự trở thành thước đo cho chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân.

Sự thay đổi tư duy từ "con số định lượng" sang "chất lượng thực chất", theo đại diện cơ quan thẩm tra, là tinh thần xuyên suốt của dự thảo nghị quyết. Dự thảo đưa ra phương án tập trung vào việc giải quyết đúng hạn, bảo đảm chất lượng nội dung và yêu cầu tăng tỷ lệ giải quyết hàng năm một cách bền vững. Việc bỏ chỉ tiêu định lượng cứng nhắc (trong một số phương án) nhằm tránh tạo áp lực quá lớn lên cán bộ tư pháp trong bối cảnh tinh giản biên chế, từ đó giúp họ tập trung sâu vào chuyên môn. Bên cạnh đó, việc không áp đặt chỉ tiêu quá cao đối với giám đốc thẩm, tái thẩm còn giúp người dân hiểu đúng đây không phải là cấp xét xử thứ ba, từ đó nâng cao chất lượng xét xử ở các cấp sơ thẩm và phúc thẩm để tố tụng có điểm dừng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Bên cạnh đó, dự thảo cũng thể hiện thái độ nghiêm khắc đối với việc quản lý đối tượng bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, buộc các cơ sở giam giữ phải nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm và không được phép có sai sót trong quy trình quản lý...

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm kiên quyết không nhượng bộ về chất lượng và nêu rõ, việc giải quyết tốt các vấn đề tư pháp không chỉ là việc riêng của ngành mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của quốc gia.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết đóng vai trò là thước đo để Quốc hội giám sát và đánh giá chính xác chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Bên cạnh việc đặt ra các chỉ tiêu khắt khe, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần quan tâm hơn đến các cơ chế, chính sách và điều kiện đảm bảo để các cơ quan tư pháp có đủ nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các phương án còn nhiều ý kiến khác nhau, có thể xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng cách lấy phiếu để tạo sự đồng thuận cao.

ANH PHƯƠNG