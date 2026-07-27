Bổ sung 2 dự án luật, thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành 2 nghị quyết về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 và thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 11/2026/UBTVQH16 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 2 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026.

Dự án thứ nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Dân số.

Dự án thứ hai là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, được xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng điều chỉnh tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thành dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được chuyển từ Kỳ họp thứ nhất, tháng 4-2026, sang Kỳ họp thứ 2, tháng 10-2026.

Tại Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Cục Chuyển đổi số là cục loại 2, trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Cục có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý, triển khai công tác chuyển đổi số; xây dựng, phát triển hệ sinh thái số; quản lý khoa học, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin, quản lý khoa học, quản lý dữ liệu, thư viện, thông tin, hình ảnh phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Theo nghị quyết, Cục Chuyển đổi số có con dấu, tài khoản riêng; cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể của Cục.

P.V