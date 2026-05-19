Khuyến cáo không đi qua đèo Gia Bắc (Lâm Đồng) do sạt lở

Sáng 19-5, UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) đã khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ sạt lở xuất hiện tại nhiều địa phương. Tại xã Sơn Điền, mưa cũng khiến dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bị ảnh hưởng. UBND xã Sơn Điền khuyến cáo người dân không nên đi qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, lựa chọn tuyến đường khác phù hợp để lưu thông.

Phương tiện được huy động dọn dẹp đất tràn xuống mặt quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc

Tại đây, hàng trăm mét khối đất từ taluy dương tràn xuống mặt đường tại Km51+900, quốc lộ 28 khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Trong điều kiện mặt đường trơn trượt, sình lầy, nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi phía còn lại là vực sâu chưa có hộ lan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn

Trước đó, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 ÷ Km60+000, quốc lộ 28 trên địa bàn tỉnh với kinh phí 70 tỷ đồng. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ kéo dài xảy ra cuối năm 2025 tại Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN