Muôn người chung một lời ca

Cho đến hôm nay, hàng triệu khán giả vẫn không quên khoảnh khắc hơn 50.000 người cùng đặt tay lên ngực trái, hòa giọng hát vang bài Tiến quân ca, Đất nước trọn niềm vui… giữa rừng cờ phấp phới trong các chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Kết nối triệu trái tim

Concert (buổi hòa nhạc) Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội đồng tổ chức) diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10-8-2025.

Rất đông khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim"

Sân khấu chia thành 4 khu vực: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng. Chương trình gồm 3 chương: Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào, Tổ quốc trong tim. Tất cả nhằm kể chuyện đất nước dung dị qua những bản hùng ca. Dù chỉ được xem màn hòa giọng bài Tiến quân ca qua các trang mạng xã hội, YouTube…, anh Trương Huy Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM) vẫn xúc động: “Khi nghe mọi người hát, bất giác mình cũng hát theo, tim reo lên niềm tự hào lớn lao về Tổ quốc khi cảm nhận không khí thiêng liêng đó”.

“Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng/ Có bao cái tên nằm lại nơi đây… Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng”, đoạn điệp khúc bài hát Còn gì đẹp hơn do ca sĩ Tùng Dương hát bên bến phà Long Đại (một trong những điểm nóng ác liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn), trong chương trình Lời tri ân - dòng sông hoa lửa (18-9-2025) đã “chạm” đến sâu thẳm trái tim người nghe, nhất là khán giả trẻ. Ca khúc do ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng sáng tác khi đang “nhập vai” người lính trong phim Mưa đỏ, đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ khắp các nền tảng mạng xã hội, được đông đảo khán giả thuộc từng lời. Từ khi ra mắt, ca khúc liên tục được trình diễn trên nhiều sân khấu, được khán giả đồng thanh hát theo mỗi khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên.

Có lẽ, năm 2025 sẽ được ghi nhớ khi song hành với những ngày lễ lớn của dân tộc là dấu ấn về sức mạnh kết nối của âm nhạc, nhất là dòng nhạc yêu nước. Những “concert quốc gia” quy mô 25.000-50.000 khán giả mỗi đêm như Tổ quốc trong tim, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V-Fest - Thanh xuân rực rỡ, Tự hào là người Việt Nam, Dưới cờ vinh quang, Rạng rỡ non sông Việt Nam… đã cho thấy nếu được đầu tư nghiêm túc, hòa âm trẻ trung với hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED hiện đại, những chương trình chính luận sẽ trở thành “sợi chỉ đỏ” kết nối hàng triệu trái tim Việt chung nhịp đập với những bản giao hưởng của nguồn cội, bản hòa ca của lòng yêu nước.

Dòng chảy mãnh liệt của phim cách mạng

Ngay sau khi ra mắt vào cuối tháng 8-2025, Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) đã tạo nên “hiệu ứng nghịch chuẩn” khi một phim đề tài chiến tranh - vốn thường bị xem là khô khan, kén khán giả - lại trở thành hiện tượng thương mại, liên tục phá mốc 200, 300 và 500 tỷ đồng, trước khi trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại (hơn 714 tỷ đồng).

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. ẢNH: BTC

Trước đó, dịp 30-4-2025, bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) với câu chuyện tái hiện cuộc sống, chiến đấu của những người lính du kích Củ Chi đã được đông đảo khán giả đón nhận. Đây cũng là phim chiến tranh cách mạng đầu tiên trong lịch sử phòng vé Việt phá vỡ cột mốc trăm tỷ đồng (hơn 172 tỷ đồng). Điều đặc biệt là, “cơn sốt” phòng vé của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ không phải là hiện tượng hoặc “cơn sốt” nhất thời mà là sự nối dài từ thành công bất ngờ của Đào, phở và piano (đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn).

Thành công của Mưa đỏ, nói như đạo diễn Đặng Thái Huyền, đến từ việc khán giả, nhất là người trẻ, nhìn thấy trên màn ảnh những khuôn hình đủ thuyết phục để người xem tin vào ký ức lịch sử. Hàng triệu vé bán ra, những làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội không chỉ chứng minh thành công về mặt doanh thu, độ lan tỏa mà còn mở thêm một lối đi: phim lịch sử, chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể thành công từ nội dung đến doanh thu phòng vé, nếu câu chuyện “chạm” cảm xúc và hình ảnh đạt độ thuyết phục.

Dịp cuối năm, Tử chiến trên không ra mắt, nối tiếp thành công chung của dòng điện ảnh, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước và sự hy sinh. Cuộc chiến với không tặc trên phim thể hiện lòng quả cảm và sự hy sinh của lực lượng cảnh vệ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Họ cũng chính là những người hùng giữa thời bình sẵn sàng chiến đấu, thậm chí chấp nhận hy sinh, để bảo vệ bình yên cho người dân. “Anh mất niềm tin không có nghĩa là đất nước này không có tương lai”, câu nói đanh thép của cảnh vệ Bình (Thanh Sơn) trong phim đã trở thành viral (xu hướng), thể hiện lòng yêu nước qua những hành động cụ thể, không né tránh. “Những bộ phim như trên đã cho thấy điện ảnh của chúng ta đang đi đúng hướng, đóng góp vào sự phát triển văn hóa của đất nước, củng cố lòng yêu nước và tự hào dân tộc”, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông khẳng định.

Từ hào khí dân tộc đến ngôn ngữ sáng tạo đương đại

Tháng 12-2025, The City in 360 (tên tiếng Việt: Sài Gòn VR360) của họa sĩ trẻ Linh Lương đã xuất sắc giành giải Purple Island tại Nami Island International Picture Book Illustration Concours (Hàn Quốc) - một trong những giải thưởng quốc tế uy tín dành cho họa sĩ minh họa sách tranh thiếu nhi. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho thấy khả năng người trẻ kể câu chuyện Việt Nam bằng tư duy và công nghệ toàn cầu.

The City in 360 là dự án sách tranh phi hư cấu khai thác những công trình biểu tượng và nhịp sống đô thị TPHCM dưới góc nhìn phối cảnh 360 độ. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc mở rộng trải nghiệm thưởng thức tranh sang nền tảng số, cho phép người xem sử dụng kính VR để “bước vào” không gian đô thị. Người xem như đứng giữa lòng thành phố, quan sát kiến trúc, đường phố, dòng chảy đời sống trong một không gian nơi ký ức đô thị giao thoa với hơi thở hiện đại và những hình dung về tương lai.

Câu chuyện của Linh Lương không phải là trường hợp đơn lẻ. Những nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang ngày càng tự tin bước ra thế giới bằng bản sắc văn hóa của chính mình. Mang theo những câu chuyện về đô thị, ký ức, lịch sử và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, họ không “thoát ly” văn hóa truyền thống mà làm mới các giá trị bản địa bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại, công nghệ mới và tư duy hội nhập.

Khi văn hóa trở thành nền tảng và con người là trung tâm của quá trình phát triển, những câu chuyện về lòng tự hào dân tộc - dù được kể bằng phim ảnh, hội họa hay công nghệ số - đều có thể tự tin tiến bước, góp phần lan tỏa “sức mạnh mềm” và khẳng định bản sắc của một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ.

Khi bộ phim Mưa đỏ tạo nên “cơn sốt” ngoài phòng vé, một “cơn sốt” khác diễn ra mang tên tiểu thuyết Mưa đỏ (nhà văn Chu Lai). Hàng loạt kênh bán sách phải cáo lỗi với bạn đọc vì sách chưa in kịp, đành hẹn lại sau. Theo dữ liệu từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, chỉ riêng trong năm 2025, số lượng đăng ký của tác phẩm này đã nhảy vọt lên hơn 60.000 bản. Một ấn phẩm khác cũng trở thành hiện tượng xuất bản trong năm 2025 là hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Đến nay, hồi ký đã được phát hành với tổng số 62.000 bản, là cuốn sách có số lượng phát hành lớn nhất của NXB Chính trị quốc gia Sự thật trong 10 năm qua. “Thời gian gần đây, bạn đọc trẻ có xu hướng tìm đọc nhiều dòng sách lịch sử, hồi ký của những nhân vật có ảnh hưởng. Bởi từ những tác phẩm đó, họ tìm thấy thông tin bổ ích, có chiều sâu, khác hẳn với dòng sách giải trí tràn lan trước đây. Và đó cũng là lúc những người làm xuất bản cần có trách nhiệm để làm sao có thêm nhiều tác phẩm hay đưa đến người trẻ hôm nay”, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật, chia sẻ.

TIỂU TÂN - VĂN TUẤN - KIM LOAN - HỒ SƠN