Hai tiêm kích va chạm tại triển lãm hàng không Mỹ

Hai tiêm kích tác chiến EA-18G Growler của Mỹ va chạm trên không khi biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Gunfighter Skies, tổ chức ở căn cứ Không quân Mountain Home, bang Idaho.

Ban tổ chức triển lãm lên tiếng xác nhận vụ tai nạn và cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, hai chiếc tiêm kích đã va chạm mạnh, mất kiểm soát và nhào lộn trên không trung trước khi lao xuống đất. Tai nạn rơi máy bay đã tạo ra một vụ nổ lớn cùng cột khói đen khổng lồ. Bốn thành viên tổ bay rơi xuống an toàn ở khu vực lân cận.

Chỉ huy Amelia Umayam, phát ngôn viên Lực lượng Không quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, xác nhận các máy bay gặp nạn thuộc biên chế của căn cứ Đảo Whidbey, bang Washington.

EA-18G Growler là dòng máy bay tác chiến điện tử tiên tiến được phát triển từ biến thể tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, với mức giá ước tính khoảng 70 triệu USD mỗi chiếc. Máy bay được trang bị nhiều cảm biến hiện đại và các tổ hợp gây nhiễu, chuyên hỗ trợ từ xa cho lực lượng tham chiến, chế áp lưới phòng không đối phương và đảm bảo hiệu quả của vũ khí tầm xa.

PHƯƠNG NAM