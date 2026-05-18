Hơn 80 ca tử vong nghi do nhiễm virus Ebola ở Congo, Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Tối 17-5, ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda với hơn 80 người tử vong, Bộ Y tế đã thông tin tới báo chí về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo Bộ Y tế, trong thông báo mới nhất của WHO nêu rõ, dịch bệnh sốt xuất huyết do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Đây là cảnh báo quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó.

Dịch sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra đang là sự kiện y tế khẩn cấp. Ảnh: WHO

Theo WHO, tính đến ngày 17-5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala; cả 2 trường hợp đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO, tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, chủ động theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Theo WHO, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do virus Ebola; qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus Ebola như: sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

NGUYỄN QUỐC