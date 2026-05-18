Mỹ cân nhắc phương án quân sự với Iran

Theo dự kiến, ngày 19-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia cấp cao tại Phòng Tình huống, để thảo luận các phương án quân sự đối với Iran.

Trước đó, ngày 16-5, ông Trump đã có buổi thảo luận sơ bộ cùng các quan chức chủ chốt tại sân golf của mình ở bang Virginia. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Theo giới chức Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột, nhưng việc Iran liên tục từ chối nhượng bộ trong chương trình hạt nhân đã buộc Washington phải đưa phương án quân sự trở lại bàn cân.

Trả lời phỏng vấn kênh Channel 12 của Israel, ông Donald Trump cho biết đang chờ đợi một đề xuất mới từ Tehran trong vài ngày tới. Đồng thời, ông cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh mẽ hơn nếu không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Về phía Iran, Tehran khẳng định lực lượng vũ trang của nước này đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công mới tiềm tàng nào của Mỹ và Israel.

Theo hãng thông tấn Fars, phản hồi các động thái từ Iran, Mỹ đã đưa ra bản điều kiện gồm 5 yêu cầu: Washington từ chối bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến sự; Tehran phải giao nộp 400kg uranium làm giàu cao cho Washington; chỉ một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động; Mỹ sẽ không trả cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%; Tehran phải chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực để mở đường cho đối thoại.

PHƯƠNG NAM