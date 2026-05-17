Mỹ: Tàu sân bay USS Gerald R. Ford về nước

Theo kênh CNN, USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn và hiện đại nhất của Mỹ, đã trở về nước sau chuyến đi kéo dài 11 tháng.

Các thủy thủ tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở về nhà sau chuyến đi kéo dài 11 tháng. ﻿Ảnh: Kendall Warner

Khoảng 5.000 thủy thủ đã trở về căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia sau chuyến triển khai tác chiến dài nhất của một tàu sân bay. Tàu sân bay được thiết kế hoạt động tối đa trên biển trong thời gian 7 tháng nhưng USS Gerald R. Ford đã ở ngoài khơi tới 11 tháng. Đô đốc hải quân Mỹ Daryl Caudle cho hay có rất nhiều khó khăn của việc triển khai kéo dài hơn dự kiến và nhấn mạnh không muốn "điều đó trở thành tiền lệ".

Sau gần 1 năm trên biển, USS Gerald R. Ford đã tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ca ngợi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã làm nên điều phi thường.

MINH CHÂU

