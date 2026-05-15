Trung - Mỹ hướng tới mối quan hệ song phương ổn định

Ngày 14-5, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ và Trung Quốc thông tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kín song phương tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ổn định chiến lược

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng hướng tới mối quan hệ song phương ổn định chiến lược và mang tính xây dựng trong 3 năm tới và xa hơn nữa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi vào hội đàm. Ảnh: THX

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” phải là ổn định tích cực, vững chắc với hợp tác là trụ cột, duy trì cạnh tranh phù hợp, kiểm soát được những khác biệt và dựa trên những cam kết về hòa bình. Hai nước có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt, thành công của bên này là cơ hội cho bên kia và một mối quan hệ song phương ổn định sẽ có lợi cho thế giới. Trung Quốc và Mỹ đều có lợi khi hợp tác và sẽ chịu thiệt hại nếu đối đầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là “một năm lịch sử, mang tính bước ngoặt”, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng hai nước sẽ có “một tương lai tuyệt vời cùng nhau”. Với mong muốn tăng cường giao thương hai nước, ông đã đưa những doanh nhân hàng đầu thế giới đến Trung Quốc. Chia sẻ với báo chí, Tổng thống Donald Trump mô tả cuộc gặp “rất tuyệt vời”. Theo CNN, Nhà Trắng đánh giá tích cực ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó vấn đề Iran được xác định là một nội dung thảo luận quan trọng. Quan chức Nhà Trắng nêu rõ hai bên nhất trí eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Bên cạnh đó, việc tiếp tục ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ cũng như việc Trung Quốc tăng cường mua nông sản của Mỹ đã được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong cuộc gặp.

Triển vọng hợp tác

Cùng ngày, trong buổi gặp gỡ các doanh nhân Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định doanh nghiệp Mỹ đã tham gia sâu vào tiến trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc và hai bên cùng hưởng lợi. Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng cửa, hoan nghênh hợp tác cùng có lợi với Mỹ và tin tưởng doanh nghiệp Mỹ còn nhiều triển vọng tại thị trường Trung Quốc.

Chiều 14-5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9 tới.

Theo Tân Hoa xã, các doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump cho biết họ rất coi trọng thị trường Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như tăng cường hợp tác với nước này.

Cũng trong ngày 14-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng nhằm cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

KHÁNH MINH tổng hợp