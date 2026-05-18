WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta vẫn thấp

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo vẫn giữ nguyên mức đánh giá nguy cơ thấp đối với đợt bùng phát virus Hanta trên một con tàu du lịch đang tiến về Hà Lan.

Tàu MV Hondius đến Tây Ban Nha ngày 10-5-2026. Ảnh: XINHUA

Theo WHO, sau khi cập nhật và đánh giá lại các thông tin mới nhất, cơ quan này nhận định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu không có sự thay đổi.

Dù các ca mắc mới vẫn có khả năng xuất hiện ở những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tàu MV Hondius từng phơi nhiễm trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng, nhưng nguy cơ lây nhiễm tiếp theo dự kiến giảm mạnh sau khi các biện pháp kiểm soát y tế được thực thi.

MV Hondius do Công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan vận hành. Theo lịch trình, tàu sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan vào ngày 18-5 để 27 người cuối cùng còn lại trên tàu, bao gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế, tiến hành thủ tục lên bờ.

Trước đó, MV Hondius đã trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận 3 hành khách tử vong do nhiễm virus Hanta. Đây là một loại virus hiếm gặp, có diễn tiến nguy hiểm và hiện chưa có vaccine phòng bệnh cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu.

PHƯƠNG NAM

