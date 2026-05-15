Báo Iran đưa tin Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm

Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày 15-5 cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt về vấn đề hạt nhân.

Eo biển Hormuz. Ảnh: WANA NEWS AGENCY

Theo nguồn tin trên, Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ hai liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, đề xuất của nước này yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận bao gồm cả Lebanon, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và giải tỏa các tài sản của Tehran bị đóng băng ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh, đây là giải pháp duy nhất và việc Mỹ càng trì hoãn sẽ càng khiến người nộp thuế nước này phải trả giá đắt.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó.

VIỆT LÊ