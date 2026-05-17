Siết tệ nạn trực tuyến mùa World Cup

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, cùng với sức hút đặc biệt của bóng đá, các giải đấu lớn ngày càng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm công nghệ cao.

Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đồng loạt siết chặt kiểm soát cá cược bóng đá trực tuyến, lừa đảo mạng và các hoạt động cờ bạc xuyên biên giới nhằm ngăn nguy cơ tội phạm lợi dụng sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giới chức Indonesia đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ bùng phát tệ nạn cá độ bóng đá trực tuyến và các đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia. Theo báo chí Indonesia, cảnh sát kêu gọi người dân tuyệt đối không tham gia cá cược bóng đá, hành vi bị nghiêm cấm theo luật pháp và quy định Hồi giáo tại xứ vạn đảo.

Tuần trước, cảnh sát Indonesia đã đột kích một cơ sở vận hành cờ bạc trực tuyến tại Tây Jakarta, bắt giữ hơn 320 người nước ngoài bị cáo buộc điều hành hơn 70 website cờ bạc trực tuyến. Tương tự, theo Bộ Nội vụ Singapore, cảnh sát nước này sẽ đẩy mạnh thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng cá cược bóng đá trái phép trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Các biện pháp bao gồm chặn website cờ bạc bất hợp pháp, khóa số điện thoại quảng bá đánh bạc và phong tỏa các tài khoản thanh toán liên quan.

Nếu như Indonesia và Singapore tập trung chống cá cược và cờ bạc trực tuyến thì Malaysia cảnh giác với lừa đảo trực tuyến ăn theo trái bóng. Theo báo The Star, Hiệp hội ngân hàng Malaysia nói rõ, các đối tượng lừa đảo thường tung ra website giả mạo bán vé, vật phẩm lưu niệm hoặc dịch vụ xem bóng đá trực tuyến nhằm đánh cắp thông tin tài chính của người dùng.

Giới chức Malaysia, Singapore và Indonesia cùng cảnh báo nguy cơ giới trẻ bị cuốn vào cá cược trực tuyến và lừa đảo mạng trong mùa sự kiện thể thao lớn. Thực tế này cho thấy tội phạm công nghệ cao đang trở thành thách thức chung, ngày càng khó kiểm soát do hoạt động tinh vi và xuyên biên giới.

KHÁNH MINH