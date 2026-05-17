Mỹ và Israel ráo riết chuẩn bị kịch bản tấn công Iran

Truyền thông Mỹ và Israel ngày 16-5 đồng loạt đưa tin Washington và Tel Aviv đang tiến hành những bước chuẩn bị gắt gao nhất cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran ngay từ tuần tới.

Kịch bản đột kích

Báo Times of Israel ngày 16-5 dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này tuyên bố, Israel “đang chuẩn bị cho những tuần giao tranh tái diễn và chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời hai quan chức Trung Đông cho biết, một trong những phương án cho chiến dịch này là đưa biệt kích xuống mặt đất để khai quật vật liệu hạt nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Theo các quan chức quân sự này, một chiến dịch phức tạp như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ thương vong lớn, vì đòi hỏi hàng ngàn binh lính hỗ trợ để tạo ra một vành đai phòng thủ xung quanh khu vực tác chiến và có khả năng phải giao tranh với quân đội mặt đất Iran.

Quân đội cũng có thể được sử dụng để chiếm đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran ở vịnh Ba Tư. Ngoài ra, một lựa chọn khác là tăng cường ném bom vào các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran.

Hình ảnh bức tường biên giới gần biên giới Lebanon - Israel vào ngày 13-5 ( ảnh : VCG)

Các chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định, việc rò rỉ kế hoạch đưa biệt kích xuống mặt đất để khai quật vật liệu hạt nhân cho thấy Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị cho một giai đoạn leo thang với mục tiêu triệt để hơn, sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad đổ vỡ. Tuy nhiên, rủi ro đối đầu trực diện giữa bộ binh hai bên là cực kỳ lớn, có thể phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện tại.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV của Pháp, Quốc vụ khanh Bộ Lực lượng vũ trang Pháp Alice Rufo thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này đã tới biển Arab để thực hiện nhiệm vụ có thể diễn ra tại eo biển Hormuz.

Bà Rufo khẳng định, Paris giữ lập trường ủng hộ khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz theo cách thức hoàn toàn mang tính phòng thủ và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.

Israel, Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn

Trong khi đó, sau vòng đàm phán thứ ba kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Lebanon đã đồng thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Thỏa thuận ngừng bắn, đã được gia hạn trước đó, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 17-5.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong hai ngày 2 và 3-6 nhằm thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn, bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Lebanon giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát động một loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Lebanon ngày 16-5.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin các cuộc không kích đã nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng ở miền Nam nước này, sau khi người dân rời khỏi khu vực để tới thành phố Sidon ở miền Nam và thủ đô Beirut.

Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo người dân tại 9 ngôi làng ở các khu vực Sidon và Nabatieh sơ tán trước các cuộc không kích dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này.

HẠNH CHI tổng hợp