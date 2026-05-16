Tổng thống Mỹ tuyên bố thủ lĩnh số 2 của IS bị tiêu diệt

Ngày 16-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ phối hợp quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong chiến dịch được mô tả là “rất phức tạp” và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết, mục tiêu bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật mà Washington xác định là phó thủ lĩnh toàn cầu của IS.

Theo ông Trump, Abu-Bilal al-Minuki từng nghĩ rằng có thể ẩn náu tại châu Phi, song Washington đã có các nguồn tin tình báo theo dõi mọi hoạt động của nhân vật này.

Mặc dù vậy, ông Trump không tiết lộ chi tiết về hình thức tấn công, địa điểm cụ thể hay việc Mỹ có trực tiếp tiến hành không kích hay không.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, việc loại bỏ Abu-Bilal al-Minuki sẽ khiến mạng lưới hoạt động toàn cầu của IS suy yếu đáng kể. Ông đồng thời cảm ơn Chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch quân sự này.

Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã liệt Abu-Bilal al-Minuki vào danh sách phần tử khủng bố toàn cầu từ năm 2023 do có liên hệ chặt chẽ với IS tại khu vực Sahel ở châu Phi. Bộ này khi đó xác định, al-Minuki là thủ lĩnh cấp cao thuộc bộ máy điều hành toàn cầu của IS, chịu trách nhiệm cung cấp tài chính và chỉ đạo hoạt động cho các nhánh của tổ chức cực đoan này trên thế giới.

HẠNH CHI