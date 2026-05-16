Nga tuyên phạt Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

Ngày 15-5, Tòa Trọng tài Moscow của Nga ra phán quyết yêu cầu tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế Euroclear của Bỉ bồi thường khoảng 250 tỷ USD (18.200 tỷ ruble) cho Ngân hàng Trung ương Nga (CBR).

Trụ sở chính của Euroclear tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Theo Luxembourg Times, Euroclear phải bồi thường vì những thiệt hại xuất phát từ hành động phong tỏa hàng tỷ USD tài sản của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) kể từ cuộc xung đột với Ukraine bùng phát. Hiện chưa rõ phía Moscow dự định thu hồi số tiền nêu trên bằng cách nào, trong khi Euroclear tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án Nga.

Euroclear cũng khẳng định các hoạt động và tình hình tài chính của công ty “không bị ảnh hưởng bởi quyết định của tòa án (Nga)”, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo.

Trong khi đó, CBR đã lên tiếng hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Moscow, cho rằng phán quyết này công nhận hành động của Euroclear là bất hợp pháp.

EU đã phong tỏa hàng chục tỷ EUR dự trữ ngoại hối của Nga sau cuộc xung đột với Ukraine hơn 4 năm trước. Phần lớn số tiền đó bị giữ lại tại Euroclear - công ty thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ, chuyên xử lý các giao dịch và tiền gửi.

Tháng 12-2025, Nga đã đệ đơn kiện Euroclear sau khi EU đề xuất sử dụng số tiền đó làm tài sản thế chấp cho một khoản vay dành cho Ukraine.

HẠNH CHI