Mỹ phá âm mưu xả súng tại sân bay ở Atlanta

Theo CBS News, chính quyền tiểu bang Georgia (Mỹ) thông báo đã ngăn chặn một vụ xả súng tại sân bay thành phố Atlanta, sau khi nhận tin báo từ gia đình của nghi phạm.

Nghi phạm Billy Joe Cagle tại sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta. Ảnh: ATLANTA POLICE DEPARTMENT

Thông tin về vụ việc, Thị trưởng thành phố Atlanta Andre Dickens cho biết, vào sáng 20-10 (giờ địa phương), cảnh sát đã bắt một người đàn ông có vấn đề về tâm thần, mang theo vũ khí bán tự động đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Nếu nghi phạm không bị bắt, ít nhất 27 người có thể đã thiệt mạng.

Khẩu súng trường và xe của nghi phạm. Ảnh: ATLANTA POLICE DEPARTMENT

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Atlanta Darren Schierbaum, nghi phạm là Billy Joe Cagle, 49 tuổi, đến từ thành phố Cartersville, Georgia. Sáng cùng ngày, gia đình Joe Cagle báo tin cho sở cảnh sát Cartersville về việc nghi phạm livestream rằng đang trên đường đến sân bay để xả súng. Cảnh sát đã phát hiện xe tải của Cagle đậu ở khu vực cửa phía Nam sân bay và tìm thấy một khẩu súng trường tấn công Springfield AR-15 cùng 27 viên đạn ở ghế sau.

Joe Cagle bị bắt với các cáo buộc đe dọa khủng bố, âm mưu thực hiện hành vi hành hung nghiêm trọng và vi phạm liên quan đến vũ khí. Các nhà điều tra đang xác định động cơ của Joe Cagle.

PHƯƠNG NAM