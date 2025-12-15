Tìm giải pháp cho hòa bình ở Trung Đông

Việc Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến lực lượng này tố cáo Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hiện Mỹ khẩn trương vận động hơn 70 nước ủng hộ lực lượng ổn định quốc tế cho Dải Gaza.

Israel hạ sát lãnh đạo Hamas

Chính quyền Israel cho biết, ông Raad Sa’ad, nhân vật đứng đầu bộ phận sản xuất vũ khí thuộc cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza ngày 13-12.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung xác nhận đã trực tiếp ra lệnh tiến hành vụ không kích, nhằm đáp trả việc Hamas kích hoạt một thiết bị nổ làm bị thương lực lượng Israel.

Tel Aviv xem ông Raad Sa’ad là “một trong những kiến trúc sư chủ chốt” của cuộc tập kích ngày 7-10-2023 nhằm vào Israel, sự kiện được coi là nguyên nhân trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài tại Dải Gaza. Theo truyền thông Israel, nước này từng nhiều lần tìm cách ám sát ông Raad Sa’ad nhưng không thành công.

Một khu vực ở Dải Gaza sau các cuộc tấn công của Israel Ảnh: THX

Trong khi đó, báo New York Times dẫn lời giới chức y tế địa phương cho biết, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas có hiệu lực từ ngày 10-10.

Hamas đã lên tiếng cáo buộc Israel cố tình làm suy yếu và phá hoại thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc không kích tiếp diễn nhằm vào thành phố Gaza. Phong trào Hồi giáo này kêu gọi các bên trung gian cũng như các quốc gia bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng có biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Cam kết cho Dải Gaza

Nhật báo Wall Street Journal ngày 13-12 đăng tải bài viết cho biết Mỹ đã gửi đề nghị chính thức tới hơn 70 quốc gia, kêu gọi đóng góp binh sĩ hoặc hỗ trợ tài chính cho Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) dự kiến triển khai tại Dải Gaza. Nguồn tin tiết lộ đã có 19 nước bày tỏ quan tâm đến việc tham gia hỗ trợ, nhưng không theo hình thức cử lực lượng quân sự trực tiếp trong thành phần của ISF.

Một số quốc gia bày tỏ sẵn sàng cử binh sĩ, nhưng khẳng định chỉ chấp nhận triển khai tại những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Israel. Theo Reuters, Indonesia đã bày tỏ sẵn sàng triển khai tới 20.000 binh sĩ tham gia các nhiệm vụ y tế và tái thiết tại Dải Gaza.

Theo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ISF có quy mô khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, quá trình huy động và hình thành lực lượng này có thể kéo dài trong vòng 1 năm tới.

Cũng theo các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) sẽ chủ trì cuộc họp với đại diện hơn 25 quốc gia và dự kiến tiếp tục thảo luận về chủ đề ISF tại Doha (Qatar) vào tuần tới. Hiện Mỹ và các đối tác vẫn đang bàn thảo về phương thức hoạt động của ISF, giữa lúc còn nhiều ý kiến khác nhau.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị kín cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình, với mục tiêu đạt được nền hòa bình bền vững và lâu dài tại Dải Gaza.

HUY QUỐC tổng hợp